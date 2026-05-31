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कफ सिरप तस्करी: भगोड़े शुभम की दुबई से होगी गिरफ्तारी! यूपी पुलिस ने CBI को भेजा प्रोविजनल अरेस्ट का लेटर

sandeep हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, लखनऊ
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वाराणसी के चर्चित कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में फरार आरोपी शुभम जायसवाल की दुबई में गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ प्रोविजनल अरेस्ट का प्रस्ताव सीबीआई को भेजा है। पहले रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। गिरफ्तारी के बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू होगी।

कफ सिरप तस्करी: भगोड़े शुभम की दुबई से होगी गिरफ्तारी! यूपी पुलिस ने CBI को भेजा प्रोविजनल अरेस्ट का लेटर

कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के बहुचर्चित मामले में मुख्य आरोपी भगोड़े शुभम जायसवाल की दुबई में जल्द गिरफ्तारी होने का रास्ता साफ हो गया है। वाराणसी पुलिस ने दुबई भाग निकले शुभम जायसवाल के विरुद्ध प्रोविजनल अरेस्ट का पत्र सीबीआई को भेजा है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई पत्र का परीक्षण कर उसे विदेश मंत्रालय के माध्यम से यूएई सरकार को भेजेगी। दुबई में आरोपी शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद उसके प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू हो सकेगी।पुलिस इससे पहले आरोपी शुभम जायसवाल के विरुद्ध वाराणसी में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने संबंधी पत्र भेजा था। दूसरे चरण में उसके विरुद्ध इंटरपोल रेड कार्नर नोटिस जारी कराया गया था। तीसरे चरण में प्रोविजनल अरेस्ट की कार्यवाही आगे बढ़ रही है।

कफ सिरप तस्करी का सरगना है शुभम जायसवाल

दो हजार करोड़ रुपये के कफ सिरप की तस्करी के मामले में वाराणसी पुलिस ने पिछले वर्ष मुकदमा दर्ज किया था। मामले में लखनऊ व अन्य जिलों में भी मुकदमे दर्ज हैं। वाराणसी पुलिस ने शुभम जायसवाल को कोर्ट से भगोड़ा घोषित कराने के साथ ही उसके व अन्य आरोपितों के विरुद्ध आरोपपत्र भी दाखिल किया था। यूपी, बिहार से लेकर झारखंड तक कफ सिरप की तस्करी के आरोप में सरगना शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद समेत अन्य के विरुद्ध दर्ज केस में कई आरोपितों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसी मामले में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस कफ सीरप तस्करी के आरोपितों की करोड़ों रुपये की संपत्तियां भी जब्त करा चुकी है।

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शुभम, उसके पिता समेत 18 आरोपियों के खिलाफ 39000 पन्नों की चार्जशीट

इससे पहले सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल समेत 18 आरोपियों के खिलाफ एफटीसी-14 कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। यह करीब 39 हजार पेज की है। जिसका सार (समरी) 60 पेज में है। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में 15 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया। कोतवाली थाना प्रभारी एवं विवेचक दयाशंकर सिंह ने बताया कि कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी में प्रह्लाद घाट में कायस्थ टोला निवासी शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद और 40 अन्य फर्म संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामले में भगोड़ा शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद और गिरफ्तार 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई है। पुलिस ने चार्जशीट में कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR) और डिजिटल साक्ष्यों को मुख्य आधार बनाया है। जिससे तस्करी के इस संगठित ढांचे को अदालत में पूरी तरह ध्वस्त किया जा सके।

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