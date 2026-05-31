कफ सिरप तस्करी: भगोड़े शुभम की दुबई से होगी गिरफ्तारी! यूपी पुलिस ने CBI को भेजा प्रोविजनल अरेस्ट का लेटर

वाराणसी के चर्चित कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में फरार आरोपी शुभम जायसवाल की दुबई में गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ प्रोविजनल अरेस्ट का प्रस्ताव सीबीआई को भेजा है। पहले रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। गिरफ्तारी के बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू होगी।

कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के बहुचर्चित मामले में मुख्य आरोपी भगोड़े शुभम जायसवाल की दुबई में जल्द गिरफ्तारी होने का रास्ता साफ हो गया है। वाराणसी पुलिस ने दुबई भाग निकले शुभम जायसवाल के विरुद्ध प्रोविजनल अरेस्ट का पत्र सीबीआई को भेजा है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई पत्र का परीक्षण कर उसे विदेश मंत्रालय के माध्यम से यूएई सरकार को भेजेगी। दुबई में आरोपी शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद उसके प्रत्यर्पण की कार्यवाही शुरू हो सकेगी।पुलिस इससे पहले आरोपी शुभम जायसवाल के विरुद्ध वाराणसी में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने संबंधी पत्र भेजा था। दूसरे चरण में उसके विरुद्ध इंटरपोल रेड कार्नर नोटिस जारी कराया गया था। तीसरे चरण में प्रोविजनल अरेस्ट की कार्यवाही आगे बढ़ रही है।

कफ सिरप तस्करी का सरगना है शुभम जायसवाल दो हजार करोड़ रुपये के कफ सिरप की तस्करी के मामले में वाराणसी पुलिस ने पिछले वर्ष मुकदमा दर्ज किया था। मामले में लखनऊ व अन्य जिलों में भी मुकदमे दर्ज हैं। वाराणसी पुलिस ने शुभम जायसवाल को कोर्ट से भगोड़ा घोषित कराने के साथ ही उसके व अन्य आरोपितों के विरुद्ध आरोपपत्र भी दाखिल किया था। यूपी, बिहार से लेकर झारखंड तक कफ सिरप की तस्करी के आरोप में सरगना शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद समेत अन्य के विरुद्ध दर्ज केस में कई आरोपितों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसी मामले में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस कफ सीरप तस्करी के आरोपितों की करोड़ों रुपये की संपत्तियां भी जब्त करा चुकी है।