Hindi NewsUP NewsCough syrup scandal Dismissed constable mansion boasts crores interiors, ED faced difficulty gaining entry
बर्खास्त सिपाही की महलनुमा कोठी में करोड़ों का इंटीरियर, मुश्किल से मिली ईडी को एंट्री

बर्खास्त सिपाही की महलनुमा कोठी में करोड़ों का इंटीरियर, मुश्किल से मिली ईडी को एंट्री

संक्षेप:

कफ सिरप के अवैध कारोबारी और तस्करी के मामले में एसटीएफ से बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के यहां जांच के लिए ईडी की टीम पहुंची तो महलनुमा कोठी को देखकर हैरान रह गई। कोठी के अंदर भी करोड़ों का इंटीरियर मिला है। पहले तो मुश्किल से ही ईडी को एंट्री मिल सकी।

Dec 13, 2025 07:07 am ISTYogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाता
सुलतानपुर रोड स्थित स्वास्तिक सिटी में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की महलनुमा कोठी में ईडी ने शुक्रवार सुबह छापा मारा। यह कार्रवाई देर रात तक चल रही थी। कोठी के अंदर-बाहर की साज सज्जा देख सकते में आए ईडी अफसरों ने इसके निर्माण की कीमत करीब पांच करोड़ रुपये आंकी है। जमीन की कीमत का अलग से मूल्यांकन कराया जा रहा है। ईडी अफसरों ने बताया कि कोठी के अंदर करोड़ों रुपये का लग्जरी इंटीरियर मिला है। सरकार से अधिकृत विशेषज्ञों से इस कोठी के निर्माण में लगी पूरी लागत का मूल्यांकन कराया जा रहा है। अफसरों ने बताया कि इस कोठी के साज सज्जा को देखने से लग रहा है कि अवैध कारोबार से मिली रकम इसमें निवेश की गई है।

ईडी के करीब 20 सदस्य सुबह साढ़े सात बजे आलोक सिंह की सुलतानपुर रोड स्थित स्वास्तिक सिटी कोठी में पहुंचे। घर में मौजूद महिलाओं ने ईडी के काफी प्रयास के बाद भी गेट नहीं खोला। इनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी थे। ईडी के अफसर ने बताया कि वहीं रहने वाले पूर्व सांसद ने उन लोगों से परिचय पूछा। फिर ईडी की टीम का पता लगने पर उन्होंने ही आलोक के घर के सदस्यों से बात की। इसके बाद गेट खोला गया।

अंदर जाने के बाद आलोक के परिवारीजनों ने सहयोग किया। हालांकि ईडी के कई सवालों का जवाब वह लोग नहीं दे सके। ईडी ने घर का कोना-कोना खंगाला। बताया जाता है कि घर से कई दस्तावेज, तीन मोबाइल और कुछ फाइलें कब्जे में ली है। आलोक सिंह इस समय एसटीएफ की रिमाण्ड पर है। उसे कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था।

घर की नापजोख भी की गई

आलोक सिंह की कोठी की नापजोख भी कराई गई है। टीम के साथ तीन लोग हाथ में फीता और डायरी लिए हुए थे। इन लोगों ने बाहर निकल कर भी कुछ लोगों से सवाल जवाब किए। बताया जाता है कि टीम ने आस पास खाली पड़े प्लाट को लेकर भी जानकारी की।

शुभम जायसवाल के घर में भी मिले लग्जरी आईटम

वहीं, वाराणसी में शुभम की कोठी से राडो समेत कई विदेशी लग्जरी ब्राण्ड की घड़ियां व पर्स, लेडीज बैग समेत कई कीमती चीजें मिलीं। इनकी कीमत डेढ़ करोड़ रुपये बताई गई है। इसके साथ ही यहां करोड़ों रुपये के फर्नीचर व अन्य साज सज्जा के सामान भी मिले।

रांची से शुक्रवार सुबह 40 वाहनों से चलकर 25 टीमें वाराणसी पहुंचीं। शुभम जायसवाल के बादशाह बाग कॉलोनी स्थित घर पर टीम देर रात तक गेट बंद कर हर एक सामान की जांच, छानबीन और पूछताछ करती रही।

टीम ने यहां एक-एक कमरे की तलाशी ली। एक-एक सामान की गहनता से छानबीन कर उसकी खरीद-बिक्री के बारे में परिजनों से पूछताछ की। मकान में रखे बॉक्स से लेकर आलमारियां खुलवाकर सामानों को चेक किया गया। यहां तक महंगी लाइटों से लेकर स्कूटी के बारे में जानकारी ली गई। स्कूटी की डिक्की भी देखी गई।