नीला से पीला कोड वर्ड के जरिए काला से सफेद हुआ कफ सिरप का पैसा, अहम कड़ी हाथ लगी

संक्षेप: कफ सिरप तस्करी में पुलिस के हाथ अहम कड़ी लगी है। सिंडिकेट सिरप के मुनाफे को वापस लाने के लिए हवाला और गोल्ड नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था। इसमें कफ सिरप को नीला और सोने को पीला संकेत से ‘नीले से पीला’ कोड वर्ड बनाया गया था।

कफ सिरप तस्करी के माले में वाराणसी पुलिस के हाथ इस कांड के किंगपिन शुभम जायसवाल की अहम कड़ी लग गई है। पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर पूरे खेल के बारे में विस्तार से बताया है। शुभम जायसवाल अपने खास लोगों की मदद से ‘नीले का पीला’ (कफ सिरप से सोना) कोड वर्ड के जरिए काले धन को सफेद करता था। कफ सिरप को होलसेल रेट 100 रुपये प्रति शीशी में खरीद कर बांग्लादेश, प. बंगाल, बिहार में 700 रुपये तक बेची जाती थी। मुनाफे के पैसे से बांग्लादेश या फिर बंगाल में सोना खरीदा जाता था। बांग्लादेश से सोना तस्करी कर पश्चिम बंगाल आता था।

एडीसीपी वरुणा जोन नीतू कादयान ने वाराणसी पुलिस लाइन सभागार में गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी दी। बताया कि रोहनिया पुलिस ने चंदौली के राम मंदिर इस्तुन बाजार के मूल निवासी और चंदासी के कृष्ण नगर के स्वप्निल केसरी, सप्तसागर (मैदागिन) के दिनेश यादव, उसके भतीजे ईश्वरगंगी के आशीष यादव को गिरफ्तार किया है। वहीं सारनाथ पुलिस ने परशुराम तिसरिया निवासी बोगस फर्म पीडी फार्मा के संचालक विष्णु कुमार पांडेय, महमूरगंज के मोहिनी कुंज के लोकेश अग्रवाल को पकड़ा।

पूछताछ में सप्तसागर में शिल्पी फार्मा के संचालक प्रतीक गुजराती का नाम भी सामने आया है। लोकेश के पास से पीडी फार्मा की मुहर, चेकबुक, एक लेटर पैड, 120 बिल, एक डेबिट कार्ड, लैपटॉप और मोबाइल फोन मिला है। खुलासे की जानकारी देने के दौरान एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा तथा एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना मौजूद थे।

शुभम, प्रतीक और लोकेश यूं करते थे ‘नीले का पीला’ एडीसीपी ने बताया कि हवाला कारोबार की चेन है। डमी संचालक दस्तावेजों में थे। उनका उपयोग लोकेश अग्रवाल और शुभम जायसवाल करते थे। चेकबुक, एटीएम कार्ड, लॉगइन आईडी और डिजिटल हस्ताक्षर अपने पास रखते थे। डमी संचालक को प्रति वर्ष दो लाख रुपये मिलते थे। सिरप शुरुआत में स्थानीय स्टॉकिस्टों एवं अपनी फर्जी फर्मों से बेचा। बाद में शुभम जायसवाल ने रांची में ‘शैली ट्रेडर्स’ नाम से फर्म खोलकर सीधे कंपनी (एबॉट) से ‘सुपर स्टॉकिस्ट’ बनकर माल उठाना शुरू कर दिया। माल की बिलिंग जानबूझकर 50 हजार से कम की जाती थी ताकि ई-वे बिल जेनरेट न हो। बाद में करोड़ों का माल भी ई-वे बिल में फर्जीवाड़ा कर मंगाया जाने लगा।

तस्करी के धन के लिए हवाला और गोल्ड नेटवर्क यह सिंडिकेट तस्करी के साथ मुनाफे को वापस लाने के लिए एक हवाला और गोल्ड नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था। इसमें कफ सिरप को नीला और सोने को पीला संकेत से ‘नीले से पीला’ कोड वर्ड बनाया गया। सोने को करेंसी में बदल हवाला ऑपरेटर सप्तसागर निवासी प्रतीक गुजराती के जरिए 10, 100 या 500 रुपये की गड्डी में 100 के नोट के कोड नंबर से मंगवाए जाते थे।

कंपनी के पते पर केवल एक कमरा ई-वे बिल पर चंदौली के सिंह मेडिकोज का पता था। वहां पुलिस पहुंची तो वहां बस एक कमरा था। न कोई गोदाम, न स्टॉक न ही खरीद-बिक्री का कोई लेखाजोखा। सिंह मेडिकोज फर्म के जीएसटी नंबर से उक्त फर्म के करंट अकाउंट को चेक किया गया। बैंक आफ महाराष्ट्र नीची बाग स्थित करंट अकाउंट में पहुंचे तो पता चला कि 10 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है।

बैंक में करोड़ों जमा हुए बैंक के जरिये सिंह मेडिकोज से जुड़े दो और फर्म मिले। जहां से सिंह मेडिकोज से पैसा जा रहा था। ये दोनों फर्म चंदौली में ही अलउकबा एजेंसी और एसपी फार्मा थे। ये भी बोगस फर्म थीं। कागज पर संचालित फर्म अलउकबा का 17 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन मिला। 13 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। एसपी फार्मा में एक करोड़ जमा हुए थे। एडीसीपी ने बताया कि ये पहले और दूसरे लेयर थे। ये पैसे हवाला के जमा होते थे। तीन से चार लेयर के फर्जी फर्म से होते हुए शुभम जायसवाल के फर्म शैली ट्रेडर्स एवं न्यू वृद्धि ट्रेडर्स के फर्म में जमा होते थे। बैंक के माध्यम से गए रुपये काले से सफेद हो जाते थे।

माल जो शैली ट्रेडर्स या फिर गाजियाबाद की आरएस फार्मा से आता था, वह गोदाम में रखा जाता था। बाकी फर्म तक नहीं पहुंचता था। सिरप सीधे बिहार, बंगाल एवं बांग्लादेश में 7 से 10 गुना रेट पर तस्करी कर दी जाती थी। वह पैसा सोना या फिर कैश में बनारस आता था। पैसा सीधे बोगस फर्म के जमा किए जाते थे। फिर ये पैसा तीन से चार लेयर में बोगस फर्मों के खातों से होते हुए पुन: शुभम जायसवाल, दिवेश जायसवाल आदि बड़े ड्रग माफियाओं के फर्म में जमा हो जाते थे।

हवाला कारोबार का चैनल कफ सिरप की खरीद, गोदाम में भंडारण, सीधे बांग्लादेश, बंगाल या अन्य राज्यों में 7 से 10 गुना में बिक्री, सोना या फिर हवाला के जरिए रुपये बनारस एवं आसपास के जिलों की फर्मों में लोकेश अग्रवाल, प्रतीक गुजराती एवं शुभम जायसवाल के जरिये जमा होते थे। फर्जी फर्मों में आरटीजीएस, एनईएफटी, कैश के जरिये शैली ट्रेडर्स एवं न्यू वृद्धि फर्म के खातों में काला धन सफेद हो जाता था।