कफ सिरप रैकेट में गिरफ्तार आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा पुलिस रिमांड पर, कई राज आएंगे बाहर?

संक्षेप: कफ सिरप के अवैध बिक्री और तस्करी के मामले में गिरफ्तार एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा को अदालत ने पुलिस रिमांड पर दे दिया है। दोनों से 14 दिसंबर की शाम पांच बजे तक पुलिस पूछताछ कर सकेगी।

कफ सिरप की तस्करी में हत्थे चढ़े एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा को अदालत ने पुलिस रिमांड पर दे दिया है। प्रभारी सीजेएम आलोक कुमार वर्मा ने दोनों की 55 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर की है। अब दोनों आरोपी 14 दिसंबर शाम पांच बजे तक पुलिस की रिमांड पर रहेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान कफ सिरप रैकेट से जुड़े कई राज खुलेंगे। दोनों की रिमांड से ठीक पहले आलोक सिंह, अमित टाटा और मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत तमाम आरोपियों के घर शुक्रवार की सुबह से ईडी छापेमारी कर रही है।

अमित पर आरोप है कि उसने सिंडिकेट के साथ मिलकर लखनऊ समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में 100 करोड़ की नशीली सिरप को खपाया है। एसटीएफ ने 2 दिसंबर को आलोक सिंह को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। जहां से न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद अमित सिंह टाटा को पकड़ा गया था।

पुलिस की एसआईटी ने अदालत से दोनों की रिमांड मांगते हुए कहा था कि दोनों आरोपियों से अब तक मिले इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्यों में कई सवालों का जवाब नहीं मिल सका है। इनकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। इसके बाद अदालत ने दोनों की रिमांड मंजूर करते हुए 12 दिसंबर की सुबह दस बजे से 14 दिसंबर की शाम पांच बजे तक के लिए रिमांड पर देने का आदेश दिया था।

माना जा रहा है कि रिमांड अवधि में आरोपियों की भूमिका, नेटवर्क में उनकी वास्तविक हिस्सेदारी, सिरप की सप्लाई के लिए इस्तेमाल फेक ई-वे बिल, बैंक लेन-देन, संपर्कों की कड़ी और राष्ट्रीय स्तर की सप्लाई चेन के बारे में पूछताछ की जाएगी। पुलिस का मानना है कि इस पूछताछ के बाद सप्लाई चेन और विदेशी कनेक्शन सामने आ सकते हैं।