Hindi NewsUP Newscough syrup racket Alok Singh and Amit Singh Tat arrested are in Police custody will more secrets be revealed
कफ सिरप रैकेट में गिरफ्तार आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा पुलिस रिमांड पर, कई राज आएंगे बाहर?

कफ सिरप रैकेट में गिरफ्तार आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा पुलिस रिमांड पर, कई राज आएंगे बाहर?

संक्षेप:

कफ सिरप के अवैध बिक्री और तस्करी के मामले में गिरफ्तार एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा को अदालत ने पुलिस रिमांड पर दे दिया है। दोनों से 14 दिसंबर की शाम पांच बजे तक पुलिस पूछताछ कर सकेगी।

Dec 12, 2025 01:28 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
कफ सिरप की तस्करी में हत्थे चढ़े एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा को अदालत ने पुलिस रिमांड पर दे दिया है। प्रभारी सीजेएम आलोक कुमार वर्मा ने दोनों की 55 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर की है। अब दोनों आरोपी 14 दिसंबर शाम पांच बजे तक पुलिस की रिमांड पर रहेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान कफ सिरप रैकेट से जुड़े कई राज खुलेंगे। दोनों की रिमांड से ठीक पहले आलोक सिंह, अमित टाटा और मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत तमाम आरोपियों के घर शुक्रवार की सुबह से ईडी छापेमारी कर रही है।

अमित पर आरोप है कि उसने सिंडिकेट के साथ मिलकर लखनऊ समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में 100 करोड़ की नशीली सिरप को खपाया है। एसटीएफ ने 2 दिसंबर को आलोक सिंह को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। जहां से न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद अमित सिंह टाटा को पकड़ा गया था।

कफ सिरप केस में ईडी की रेड; जौनपुर, लखनऊ, वाराणसी समेत 25 ठिकानों पर छापे

पुलिस की एसआईटी ने अदालत से दोनों की रिमांड मांगते हुए कहा था कि दोनों आरोपियों से अब तक मिले इलेक्ट्रॉनिक और दस्तावेजी साक्ष्यों में कई सवालों का जवाब नहीं मिल सका है। इनकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। इसके बाद अदालत ने दोनों की रिमांड मंजूर करते हुए 12 दिसंबर की सुबह दस बजे से 14 दिसंबर की शाम पांच बजे तक के लिए रिमांड पर देने का आदेश दिया था।

माना जा रहा है कि रिमांड अवधि में आरोपियों की भूमिका, नेटवर्क में उनकी वास्तविक हिस्सेदारी, सिरप की सप्लाई के लिए इस्तेमाल फेक ई-वे बिल, बैंक लेन-देन, संपर्कों की कड़ी और राष्ट्रीय स्तर की सप्लाई चेन के बारे में पूछताछ की जाएगी। पुलिस का मानना है कि इस पूछताछ के बाद सप्लाई चेन और विदेशी कनेक्शन सामने आ सकते हैं।

आलोक और अमित टाटा दोनों पर फर्जी कागजात, प्रतिबंधित सिरप की अवैध ढुलाई और बड़े रैकेट से लिंक होने के आरोप हैं। पहले की जांच में इन दोनों के जरिए शुभम जायसवाल, विभोर राणा, विशाल सिंह और नेटवर्क से जुड़े कई अन्य नामों का खुलासा हुआ था। पिछले कुछ दिनों में हुई बरामदगियों और नए सबूतों ने दोनों को फिर से पूछताछ के केंद्र में ला दिया है। रिमांड के दौरान पुलिस इनकी लोकेशन डेटा, चैट बैकअप, कॉल रिकॉर्ड, फर्जी फर्मों के कागजात और संदिग्ध खातों की डिटेल आदि पर पूछताछ कर सकती है।