Hindi NewsUP Newscough syrup of death fake firms created for 30 thousand each goods worth lakhs arrived where was it consumed
मौत का कफ सिरप:30-30 हजार में जाली फर्म बनाई, माल लाखों का आया; खपा कहां?

मौत का कफ सिरप:30-30 हजार में जाली फर्म बनाई, माल लाखों का आया; खपा कहां?

संक्षेप:

कफ सिरप के पूरे सिंडीकेट में केंद्र में शुभम है लेकिन राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं के अनुसार इसमें सफेदपोशों के एक खास गिरोह का बड़ा हाथ है। उन्होंने शुभम के कारोबार में पैसे निवेश कर मोटा मुनाफा कमाया। कई पुलिस अफसरों के नाम भी सामने आए हैं लेकिन उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं हैं।

Dec 08, 2025 02:27 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसी
कफ सिरप की तस्करी में सरगना शुभम जायसवाल के दो गुर्गों को एसआईटी ने हिरासत में लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि ये शैली ट्रेडर्स के माल की अवैध सप्लाई के लिए 30-30 हजार रुपये में जाली फर्म तैयार कराते थे। इसके लिए बाकायदे ठेका लेते थे। इसमें शुभम के साथ उसका खास देवेश जायसवाल मददगार था। हिरासत में लिए गए दोनों गुर्गे दवा कारोबारी बताये जा रहे हैं।

हिरासत में लिए गए दोनों कारोबारियों की खुद की फर्म है लेकिन ये शुभम के शैली ट्रेडर्स के लिए बाकायदे जाली फर्म तैयार कराते थे। उसी के नाम पर शैली ट्रेडर्स से थोक में कफ सिरप लाते थे लेकिन सप्लाई कहां होती थी, इसका ब्योरा नहीं रखते थे। कई फर्मों की जांच में एसआईटी ने देखा कि माल तो लाखों का आया लेकिन खपा कहां, इसकी लिखापढ़ी है ही नहीं। इसके बाद उन फर्मों के बारे में छानबीन की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।

सफेदपोशों ने भी काली कमाई के लिए किया निवेश

कफ सिरप के पूरे सिंडीकेट में केंद्र में शुभम है लेकिन राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं के अनुसार इसमें सफेदपोशों के एक खास गिरोह का बड़ा हाथ है। उन्होंने शुभम के कारोबार में पैसे निवेश कर मोटा मुनाफा कमाया। कई नाम पुलिस अफसरों के सामने आए हैं लेकिन उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं हैं। चर्चा है कि अरबों के काले कारोबार का खुलासा भी सफेदपोशों और बाहुबलियों के बीच आपसी तकरार से हुआ। बाहुबलियों की गुटबंदी ने इसकी पोल खोल दी। इसमें वाराणसी, जौनपुर, चंदौली और मिर्जापुर के सफेदपोशों और बाहुबलियों के पैसे के निवेश की बात आ रही है। करोड़ों के खेल में अंदरखाने हुई गड़बड़ियों के बीच शुभम का नाम उछला। इसके बाद एक-दूसरे के गुट के नाम सोशल मीडिया पर उछाले गए।

फर्म संचालकों को भी समन भेजेगी

एसटीएफ शुभम की कम्पनी शैली ट्रेडर्स से सिरप की सप्लाई लेने वाली फर्मों के संचालकों को भी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएगी। इसी तरह उन लोगों को भी समन भेजा जाएगा, जिनकी कम्पनियां कार्रवाई के दायरे में आ रही है। इन सभी को अपना पक्ष रखने के लिए अलग-अलग समय पर बुलाया जाएगा। इसके लिए एसटीएफ सोमवार से नोटिस भेजना शुरू करेगी।

जीएसटी विभाग से फर्मों का ब्योरा मांगा

सिरप मामले में एसटीएफ ने आरोपियों की फर्मों की सूची और कर जमा करने में दिए गए ब्योरे का पूरा विवरण मांगा है। जांच में यह आ चुका है कि पूर्व बाहुबली सांसद के करीबी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, अमित टाटा और मास्टरमाइंड शुभम ने कई फर्जी फर्मे बनाकर फर्जी ई-बिल से जीएसटी विभाग में टैक्स भरा था। इसकी आड़ में करोड़ों की दवा बिना बिल के भी सप्लाई की गई थी। एसटीएफ की जांच के दौरान ही ईडी ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी है। दोनों जांच एजेंसियों ने जीएसटी विभाग से अमित टाटा और आलोक सिंह की फर्मों के नाम से जमा टैक्स और पंजीयन दस्तावेज मांगे हैं।

साक्ष्यों के आगे आरोपियों की नहीं चली

एसटीएफ ने सुशांत गोल्फ सिटी कोतवाली में दर्ज जिस केस में विभोर, विशाल, आलोक और अमित टाटा को गिरफ्तार किया है, उसमें एनडीपीएस ऐक्ट लगाया ही नहीं गया है। इसमें आरोपियों पर मुख्य आरोप फर्जी दस्तावेज से फर्म बनाने और फर्जी ई-बिल बना तस्करी का लगाया गया है। इसी आधार पर कोर्ट ने विवेचक की केस डायरी को देखा। इसके बाद ही आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। कोर्ट ने सिरप तस्करी को अंतराष्ट्रीय अपराध बताया है। सिरप तस्करी करने वाले आरोपियों ने जमानत पाने के लिए कई तरह की चालें चली। दूसरे प्रदेशों में कोर्ट के फैसलों का एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जमानत देने के उदाहरण की कापी भी लगाई। पर, एसटीएफ की ओर से अभियोजन पक्ष की बहस में आरोपियों के वकीलों के कोई तर्क काम नहीं आए। साथ ही विवेचक ने कई और साक्ष्य पेश किए थे। इस वजह से आरोपी विभोर राणा और विशाल राणा को जमानत नहीं मिल सकी। इसको देखते हुए ही माना जा रहा है कि अब मुख्य आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित टाटा को जमानत मिलना आसान नहीं होगा।

देवेश ने अपनी फर्म के नाम पर बांटे अनुभव प्रमाणपत्र

शुभम के नजदीकी देवेश के बारे में बताया जा रहा है कि उसने शैली ट्रेडर्स के लिए डमी फर्म बनवाने के लिए अपनी फर्म के नाम से फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

फर्म बनवाने की प्रक्रिया में मृत महिला के हस्ताक्षर

पूछताछ में सामने आया है कि जाली फर्म बनवाने के लिए मृतकों के नाम का इस्तेमाल किया जाता था। कई फर्म में मृत महिला के फर्जी हस्ताक्षर, उसकी तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

