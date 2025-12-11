कफ सिरप केस में STF को बड़ी कामयाबी, 2 आरोपी सगे भाई अभिषेक और शुभम लखनऊ में अरेस्ट

संक्षेप: यूपी कफ सिरप केस में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आरोपी सगे भाई अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा लखनऊ में अरेस्ट किया है। दोनों सहारनपुर के रहने वाले है।

यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने कोडीन युक्त सिरप का अवैध भंडारण करने में दो आरोपियों सगे भाई अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा को लखनऊ में गिरफ्तार किया। दोनों सहारनपुर के रहने वाले है। कोडीन युक्त सिरप प्रकरण की जांच में लगी एसटीएफ और एफएसडीए ने अभी तक कई खुलासे किए हैं।

वहीं सिरप प्रकरण की जांच के लिए गठित एसआईटी कई बिन्दुओं पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। एसआईटी जांच में यह भी देखेगी कि पिछले साल जांच के बाद दर्ज एफआईआर में पूर्व सांसद का करीबी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, अमित टाटा का नाम विवेचना में सामने आ चुका था, फिर भी इसे दबाए क्यों रखा गया। उसे बचाने में लगे रहे पुलिस कर्मियों की भूमिका का भी पता लगाया जाएगा। इसके साथ ही फर्जी फर्म और फर्जी ई-बिल से कितने करोड़ रुपये की तस्करी की गई, इसके लिए जीएसटी विभाग से पूरा ब्योरा ले लिया गया है। शासन ने इस प्रकरण के तूल पकड़ने पर आईजी एल. कुमार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उसने सबसे पहले अब तक दर्ज एफआईआर का ब्योरा लेने के साथ ही जीएसटी विभाग से उन फर्मों की जानकारी ली है जिनके जरिए वाराणसी से पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तक सिरप की सप्लाई की गई।

बर्खास्त सिपाही के मददगार पुलिसकर्मियों पर भी नजर एसआईटी अपनी जांच में यह भी पता करेगी कि आलोक सिंह, अमित टाटा का नाम गाजियाबाद, सोनभद्र और लखनऊ में दर्ज एफआईआर की विवेचना में नाम सामने आने के बाद उन्हें बचाने की कोशिश किसकी शह पर की जाती रही। इसमें आलोक के मददगार पुलिस कर्मियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। साथ ही आलोक सिंह द्वारा बनाई गई दो फर्मों मां शारदा व एक अन्य के लेन-देन का भी ब्योरा लिया गया है। इसके अलावा एसआईटी ने एफआईआर से सम्बन्धित जिलों की पुलिस, एसटीएफ की अब तक की कार्रवाई की पूरी जानकारी लेने के साथ ही ईडी से भी सम्पर्क किया है। ईडी भी इस मामले में मनी नांड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है।