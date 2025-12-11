Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newscough syrup case STF arrested accused two brothers Abhishek and Shubham in Lucknow
कफ सिरप केस में STF को बड़ी कामयाबी, 2 आरोपी सगे भाई अभिषेक और शुभम लखनऊ में अरेस्ट

कफ सिरप केस में STF को बड़ी कामयाबी, 2 आरोपी सगे भाई अभिषेक और शुभम लखनऊ में अरेस्ट

संक्षेप:

यूपी कफ सिरप केस में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आरोपी सगे भाई अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा लखनऊ में अरेस्ट किया है। दोनों सहारनपुर के रहने वाले है।

Dec 11, 2025 03:54 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने कोडीन युक्त सिरप का अवैध भंडारण करने में दो आरोपियों सगे भाई अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा को लखनऊ में गिरफ्तार किया। दोनों सहारनपुर के रहने वाले है। कोडीन युक्त सिरप प्रकरण की जांच में लगी एसटीएफ और एफएसडीए ने अभी तक कई खुलासे किए हैं।

वहीं सिरप प्रकरण की जांच के लिए गठित एसआईटी कई बिन्दुओं पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। एसआईटी जांच में यह भी देखेगी कि पिछले साल जांच के बाद दर्ज एफआईआर में पूर्व सांसद का करीबी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, अमित टाटा का नाम विवेचना में सामने आ चुका था, फिर भी इसे दबाए क्यों रखा गया। उसे बचाने में लगे रहे पुलिस कर्मियों की भूमिका का भी पता लगाया जाएगा। इसके साथ ही फर्जी फर्म और फर्जी ई-बिल से कितने करोड़ रुपये की तस्करी की गई, इसके लिए जीएसटी विभाग से पूरा ब्योरा ले लिया गया है। शासन ने इस प्रकरण के तूल पकड़ने पर आईजी एल. कुमार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उसने सबसे पहले अब तक दर्ज एफआईआर का ब्योरा लेने के साथ ही जीएसटी विभाग से उन फर्मों की जानकारी ली है जिनके जरिए वाराणसी से पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तक सिरप की सप्लाई की गई।

बर्खास्त सिपाही के मददगार पुलिसकर्मियों पर भी नजर

एसआईटी अपनी जांच में यह भी पता करेगी कि आलोक सिंह, अमित टाटा का नाम गाजियाबाद, सोनभद्र और लखनऊ में दर्ज एफआईआर की विवेचना में नाम सामने आने के बाद उन्हें बचाने की कोशिश किसकी शह पर की जाती रही। इसमें आलोक के मददगार पुलिस कर्मियों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। साथ ही आलोक सिंह द्वारा बनाई गई दो फर्मों मां शारदा व एक अन्य के लेन-देन का भी ब्योरा लिया गया है। इसके अलावा एसआईटी ने एफआईआर से सम्बन्धित जिलों की पुलिस, एसटीएफ की अब तक की कार्रवाई की पूरी जानकारी लेने के साथ ही ईडी से भी सम्पर्क किया है। ईडी भी इस मामले में मनी नांड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है।

नारकोटिक्स ब्यूरो ने भी कार्रवाई शुरू की

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन) ने भी कफ सिरप प्रकरण में जांच शुरू कर दी है। नारकोटिक्स ब्यूरो के लखनऊ कार्यालय ने कई फार्मा कम्पनियों को आवंटित किए जाने वाले कोडीन का ब्योरा मांगा है। कोडीन युक्त सिरप की तस्करी को लेकर ही इस समय हड़कम्प मचा हुआ है। नारकोटिक्स ब्यूरो के अफसरों के मुताबिक नशीले कफ सिरप की सप्लाई में कई गिरोह लगे हुए है। इनको ये सप्लाई ग्वालियर से की जा रही थी। इस पर ही ब्यूरो की टीम ने ग्वालियर से इन फार्मा कम्पनियों का ब्योरा मंगवाया है। छह महीने प हले नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो ने अमीनाबाद में छापा मार कर नशे में इस्तेमाल होने वाली लाखों टेबलेट के साथ कोडीन युक्त सिरप की बोतलें बरामद की थी।

