कफ सिरप माफिया पर बड़ा एक्शन, शुभम जायसवाल के पिता को 1 साल के लिए जेल
सोनभद्र में अवैध मादक पदार्थों और कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के खिलाफ सोनभद्र पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। शुभम जायसवाल को पिता भोला प्रसाद को PIT NDPS एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध कर जेल भेज दिया गया है।
UP News: सोनभद्र जिले में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कुख्यात तस्कर शुभम जायसवाल के नेटवर्क पर प्रहार करते हुए उसके पिता भोला प्रसाद को PIT NDPS एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध कर दिया गया है। शासन ने सोनभद्र पुलिस के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
पुलिस के अनुसार, वाराणसी के रहने वाला भोला प्रसाद लंबे समय से कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार में संलिप्त था। जांच में सामने आया कि फर्जी फर्मों और फर्जी बिलिंग के जरिए बड़े पैमाने पर कफ सिरप की सप्लाई कर उसे काले बाजार में बेचा जाता था। बताया जा रहा है कि यह नेटवर्क एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहा था, जिसके तार देश के बाहर तक जुड़े हुए थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के प्रस्ताव पर जिला प्रशासन के माध्यम से 15 अप्रैल 2026 से एक साल के लिए निरोधात्मक कार्रवाई लागू की गई है।
जांच में यह भी सामने आया कि शुभम जायसवाल ने अपने पिता के नाम पर संचालित फर्म शैली ट्रेडर्स के जरिए बड़ी मात्रा में फेन्साडिल कफ सिरप हासिल कर उसे अवैध रूप से बांग्लादेश तक सप्लाई किया, जिससे भारी मुनाफा कमाया गया। फिलहाल, आरोपी भोला प्रसाद को एक वर्ष तक जिला कारागार में निरुद्ध रखा जाएगा। पुलिस का कहना है कि तस्करी के इस नेटवर्क के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
शुभम एवं भोला समेत 18 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
इससे पहले कफ सिरप तस्करी में सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल समेत 18 आरोपियों के खिलाफ गुरुवार को एफटीसी-14 कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। यह करीब 39 हजार पेज की है जिसका सार (समरी) 60 पेज में है। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में 15 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया।
कोतवाली थाना प्रभारी एवं विवेचक दयाशंकर सिंह ने बताया कि कोडीनयुक्त कफ सिरप की तस्करी में प्रह्लाद घाट में कायस्थ टोला निवासी शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद और 40 अन्य फर्म संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामले में भगोड़ा शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला प्रसाद और गिरफ्तार 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई। उसे गुरुवार को कोर्ट में दाखिल किया गया। चार्जशीट में फर्जी फॉर्म, ई-वे बिल, जीएसटी के कागजात, कॉल डिटेल शामिल किया गया है। अब तक कोतवाली में दर्ज केस में 37 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें