कफ सिरप माफिया पर बड़ा एक्शन, शुभम जायसवाल के पिता को 1 साल के लिए जेल

सोनभद्र में अवैध मादक पदार्थों और कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के खिलाफ सोनभद्र पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। शुभम जायसवाल को पिता भोला प्रसाद को PIT NDPS एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध कर जेल भेज दिया गया है।

UP News: सोनभद्र जिले में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कुख्यात तस्कर शुभम जायसवाल के नेटवर्क पर प्रहार करते हुए उसके पिता भोला प्रसाद को PIT NDPS एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध कर दिया गया है। शासन ने सोनभद्र पुलिस के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

पुलिस के अनुसार, वाराणसी के रहने वाला भोला प्रसाद लंबे समय से कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार में संलिप्त था। जांच में सामने आया कि फर्जी फर्मों और फर्जी बिलिंग के जरिए बड़े पैमाने पर कफ सिरप की सप्लाई कर उसे काले बाजार में बेचा जाता था। बताया जा रहा है कि यह नेटवर्क एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहा था, जिसके तार देश के बाहर तक जुड़े हुए थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के प्रस्ताव पर जिला प्रशासन के माध्यम से 15 अप्रैल 2026 से एक साल के लिए निरोधात्मक कार्रवाई लागू की गई है।

जांच में यह भी सामने आया कि शुभम जायसवाल ने अपने पिता के नाम पर संचालित फर्म शैली ट्रेडर्स के जरिए बड़ी मात्रा में फेन्साडिल कफ सिरप हासिल कर उसे अवैध रूप से बांग्लादेश तक सप्लाई किया, जिससे भारी मुनाफा कमाया गया। फिलहाल, आरोपी भोला प्रसाद को एक वर्ष तक जिला कारागार में निरुद्ध रखा जाएगा। पुलिस का कहना है कि तस्करी के इस नेटवर्क के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

शुभम एवं भोला समेत 18 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल इससे पहले कफ सिरप तस्करी में सरगना शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल समेत 18 आरोपियों के खिलाफ गुरुवार को एफटीसी-14 कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। यह करीब 39 हजार पेज की है जिसका सार (समरी) 60 पेज में है। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में 15 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया।