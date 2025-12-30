कफ सिरप केस: सोनभद्र और आजमगढ़ में मास्टरमाइंड शुभम समेत 5 पर इनाम घोषित
कफ सिरप केस में सोनभद्र और आजमगढ़ में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल समेत 5 आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। पांच आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया।
कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी की छानबीन में पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सोनभद्र और आजमगढ़ में मंगलवार को पांच आरोपियों में 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। इनमें मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल भी शामित है। फरार आरोपियों की धड़पकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया गया है।
सोनभद्र के एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि जिले में फर्जी फर्मों के जरिए कोडीनयुक्त कफ सिरप का कारोबार किया गया। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल फरार है। उसके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। वह वाराणसी में कायस्थ टोला (प्रहलाद घाट, आदमपुर) का निवासी है। मामले में फरार आरोपी विशाल उपाध्याय निवासी सरसावा (सहारनपुर), निशांत उर्फ रवि गुप्ता निवासी चांदनी चौक (नई बाजार, भदोही) और विजय गुप्ता निवासी गोला दीनानाथ (कबीरचौरा, वाराणसी) पर भी 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। सोनभद्र में आरोपियों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है।
आजमगढ़ के एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि कोडीनयुक्त कफ सिरप घोटाले में फरार हिस्ट्रीशीटर विपेंद्र सिंह 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। दीदारगंज थाने में उसके खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि वह मार्टीनगंज बाजार में किराये के मकान में बिना लेखा-जोखा के मेडिकल स्टोर चलाता था। फर्म का नाम कोडीनयुक्त कफ सिरप घोटाले में आने के बाद वह फरार हो गया। जांच में पता चला कि उसकी फर्म सालभर से बंद थी।
भदोही में तीन फर्म संचालकों को देंगे लुकआउट नोटिस
कोडीनयुक्त कफ सिरप केस में जिले के पांच फर्म संचालकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने मंगलवार को बताया कि मामले में पांच फर्मों के नाम आये हैं। इनमें तीन संचालकों के खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज हैं। उनके बारे में पासपोर्ट विभाग से विस्तृत विवरण मांगा गया है। सारे आरोपी फरार चल रहे हैं। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल की फर्म शैली ट्रेडर्स (रांची) से जुड़े आठ मेडिकल स्टोरों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। जिले की पांच फर्मों ने करीब 10 करोड़ रुपये के कफ सिरप का कारोबार किया। खाद्य एवं औषधि विभाग ने 18 नवंबर को पांच फर्म संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।