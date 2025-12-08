Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP Newscough syrup case main accused Shubham will be brought to India on extradition; who is hiding in Dubai
दुबई में छिपे कफ सिरप केस के मुख्य आरोपी शुभम को प्रत्यर्पण पर भारत लाया जाएगा, कार्रवाई शुरू

दुबई में छिपे कफ सिरप केस के मुख्य आरोपी शुभम को प्रत्यर्पण पर भारत लाया जाएगा, कार्रवाई शुरू

संक्षेप:

दुबई में छिपे कफ सिरप केस के मुख्य आरोपी शुभम को प्रत्यर्पण पर भारत लाया जाएगा। इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। द़ुबई ऐसे मामलों में पूरा सहयोग करता है।

Dec 08, 2025 08:47 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

कोडीन युक्त सिरप की तस्करी कर करोड़ों रुपये की कमाई करने वाले गिरोह के मास्टर माइंड शुभम जायसवाल को दुबई से प्रत्यर्पण कर भारत लाया जाएगा। इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। द़ुबई ऐसे मामलों में पूरा सहयोग करता है। दुबई में छिपे शुभम के साथ ही उसके सहयोगियों को भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पिछले साल फरवरी में फेंसेडिल सिरप की बड़े पैमाने पर तस्करी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में पकड़ी गई थी। इसके बाद जांच हुई तो विभोर राणा और विशाल को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। इन लोगों ने पूरे नेटवर्क का खुलासा किया, तब पहली बार वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल का नाम सामने आया। जांच के दौरान ही अमित टाटा, फिर बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की गिरफ्तारी से पूरा खेल ही सामने आ गया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि शुभम को भारत लाने की प्रक्रिया की जा रही है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है।

नेपाल और बांग्लादेश में सिरप की तस्करी की गई

डीजीपी ने साफ किया कि कुछ फर्मों ने फर्जी ई-बिल के जरिए कई प्रदेशों में ही नहीं बल्कि नेपाल और बांग्लादेश तक इस सिरप की तस्करी की। इसके साक्ष्य भी मिल चुके है। इस तस्करी में लिप्त हर आरोपी को कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा।

शैली ट्रेडर्स के जरिए सबसे ज्यादा सप्लाई की गई

एफएसडीए की आयुक्त रोशन जैकब ने बताया कि शैली ट्रेडर्स ने सबसे ज्यादा इस सिरप की सप्लाई की। उन्होंने कहा कि औषधि निरीक्षकों ने हिमाचल प्रदेश की दो, उत्तराखंडकी तीन कोडीनयुक्त कफ सिरप के निर्माता, पानीपत की एक और रांची की एक फर्म के क्रय विक्रय का ब्योरा जुटाया। इसमें कई फर्मों ने फर्जी दस्तावेज और फर्जी ई-बिल से कोडीन युक्त सिरप की सप्लाई की। इन सभी को कार्रवाई के दायरे में लाया जा रहा है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |