Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCough syrup case Amit Singh Tata father arrested from Kolkata airport Bhola Prasad was trying to flee to Thailand
थाईलैंड भागने की फिराक में था शैली ट्रेडर्स का मालिक, कोलकाता से भोला जायसवाल अरेस्ट

थाईलैंड भागने की फिराक में था शैली ट्रेडर्स का मालिक, कोलकाता से भोला जायसवाल अरेस्ट

संक्षेप:

कफ सिरप तस्करी मामले में रविवार को यूपी पुलिस को एक और सफलता मिली है। सोनभद्र पुलिस ने शैली ट्रेडर्स के मालिक भोला जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। वह थाईलैंड भागने की फिराक में था।

Sun, 30 Nov 2025 03:59 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

कफ सिरप तस्करी मामले में रविवार को यूपी पुलिस को एक और सफलता मिली है। सोनभद्र पुलिस ने मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता और शैली ट्रेडर्स के मालिक भोला जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। वह थाईलैंड भागने की फिराक में था, पुलिस ने उससे पहले ही धर दबोचा। पुलिस भोला जायसवाल को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता से सोनभद्र ला रही है। पुलिस के अनुसार प्रतिबंधित कोडीन मिक्स कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुभम जायसवाल जिस शैली ट्रेडर्स से कोडीन कफ सिरप की तस्करी का धंधा चला रहा था वह उसके पिता भोला जायसवाल के नाम रजिस्टर्ड है। भोला जायसवाल झारखंड की शैली ट्रेडर्स के मालिक हैं। कफ सिरप तस्करी का भंडाफोड़ होने के बाद से ही भोला जायसवाल फरार चल रहा था। पुलिस को भोला जायसवाल के कोलकाता में होने की सूचना मिली थी तो पुलिस ने वहां डेरा डाल दिया। भोला जायसवाल कोलकाता से थाईलैंड भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस अब भोला प्रसाद को ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र ला रही है। यहां उससे पूछताछ की जाएगी।

शुभम के कहने पर अमित ने वाराणसी से लेकर झारखंड तक खुलवाईं थीं फर्मे

कफ सिरप मामले का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार चल रहा है। सूचना है कि वह विदेश भाग गया है। उसके पिता को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस और एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। चार दिन पहले शुभम के करीबी अमित सिंह टाटा को एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। अमित टाटा मूल रूप से जौनपुर के सीठपुर का रहने वाला है। फिलहाल वह वाराणसी के वरुणा इन्क्लेव में रह रहा था। कुछ समय पहले खुलासा हुआ था कि फेंसेडिल कफ सिरप और कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में इस्तेमाल कराने में पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा है। शासन ने इसकी जांच एसटीएफ को दी थी। एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की संयुक्त टीम ने इसी 12 नवम्बर को गिरोह के सदस्य सहारनपुर निवासी विभोर राणा और विशाल सिंह को गिरफ्तार किया था।

अमित को खुलवाईं थी कई फर्में

शुभम ने पूरा नेटवर्क फैलाया हुआ है और उसने ही अमित को कई फर्में खुलवाई हैं। गिरफ्तार अमित ने पूछताछ में बताया था कि शुभम ने लाखों की कमाई का लालच दिया था। आजमगढ़ निवासी उसके परिचित विकास सिंह ने उसका परिचय वाराणसी निवासी शुभम जायसवाल से कराया था। विकास ने बताया था कि शुभम एबॉट कंपनी की फेन्सेडिल कफ सिरप की सप्लाई बड़े पैमाने पर करता है। उसका शैली ट्रेडर्स नाम से बड़ा कारोबार रांची, झारखंड में है। कोडीन युक्त फेन्सेडिल कफ सिरप का नशे के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इसकी काफी मांग पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। विकास ने कहा था कि अवैध रूप से इसकी सप्लाई में बहुत फायदा है। इस पर उसने विकास के जरिए शुभम और उसके अन्य साझीदारों से बातचीत की।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Sonbhadra News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |