थाईलैंड भागने की फिराक में था शैली ट्रेडर्स का मालिक, कोलकाता से भोला जायसवाल अरेस्ट

संक्षेप: कफ सिरप तस्करी मामले में रविवार को यूपी पुलिस को एक और सफलता मिली है। सोनभद्र पुलिस ने शैली ट्रेडर्स के मालिक भोला जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। वह थाईलैंड भागने की फिराक में था।

कफ सिरप तस्करी मामले में रविवार को यूपी पुलिस को एक और सफलता मिली है। सोनभद्र पुलिस ने मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता और शैली ट्रेडर्स के मालिक भोला जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। वह थाईलैंड भागने की फिराक में था, पुलिस ने उससे पहले ही धर दबोचा। पुलिस भोला जायसवाल को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता से सोनभद्र ला रही है। पुलिस के अनुसार प्रतिबंधित कोडीन मिक्स कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल है।

शुभम जायसवाल जिस शैली ट्रेडर्स से कोडीन कफ सिरप की तस्करी का धंधा चला रहा था वह उसके पिता भोला जायसवाल के नाम रजिस्टर्ड है। भोला जायसवाल झारखंड की शैली ट्रेडर्स के मालिक हैं। कफ सिरप तस्करी का भंडाफोड़ होने के बाद से ही भोला जायसवाल फरार चल रहा था। पुलिस को भोला जायसवाल के कोलकाता में होने की सूचना मिली थी तो पुलिस ने वहां डेरा डाल दिया। भोला जायसवाल कोलकाता से थाईलैंड भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस अब भोला प्रसाद को ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र ला रही है। यहां उससे पूछताछ की जाएगी।

शुभम के कहने पर अमित ने वाराणसी से लेकर झारखंड तक खुलवाईं थीं फर्मे कफ सिरप मामले का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार चल रहा है। सूचना है कि वह विदेश भाग गया है। उसके पिता को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस और एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है। चार दिन पहले शुभम के करीबी अमित सिंह टाटा को एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। अमित टाटा मूल रूप से जौनपुर के सीठपुर का रहने वाला है। फिलहाल वह वाराणसी के वरुणा इन्क्लेव में रह रहा था। कुछ समय पहले खुलासा हुआ था कि फेंसेडिल कफ सिरप और कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में इस्तेमाल कराने में पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा है। शासन ने इसकी जांच एसटीएफ को दी थी। एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन विभाग की संयुक्त टीम ने इसी 12 नवम्बर को गिरोह के सदस्य सहारनपुर निवासी विभोर राणा और विशाल सिंह को गिरफ्तार किया था।