गर्भवती महिला का ऑपरेशन के बाद पेट में छोड़ दी रुई, डॉक्टर समेत 3 पर मुकदमा
यूपी के बलरामपुर में गर्भवती महिला का ऑपरेशन के बाद पेट में छोड़ रुई दी। महिला डॉक्टर समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें प्रमुख नाम डॉ. प्रतिभा यादव का है
UP News: यूपी के बलरामपुर में निजी मेडिवे अस्पताल में प्रसूता के पेट में सर्जिकल स्पंज छोड़ने में महिला डॉक्टर समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें प्रमुख नाम डॉ. प्रतिभा यादव का है जो आरबीएसके की चिकित्सक हैं। विभागीय जांच अधिकारियों की मानें तो डॉ. प्रतिभा यादव आरबीएसके में अपनी ड्यूटी न कर इस अस्पताल की संचालिका के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही थीं। अस्पताल संचालक बीडी कौटियाल के न होने पर डॉ. प्रतिभा यादव व डॉ संतोष कुमार यादव अस्पताल का संचालन कर रहे थे। दोनों के पास वैध डिग्री न होने के बावजूद एलोपैथी का इलाज कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज के अधीन संयुक्त जिला चिकित्सालय में तैनात महिला सर्जन डॉ. मेधावी सिंह के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जांच टीम ने रिपोर्ट को जिलाधिकारी समेत एनएचएम के बड़े अधिकारियों को भेज दी है।
निजी मेडिवे अस्पताल में गर्भवती महिला अंजू देवी का ऑपरेशन से प्रसव कराया गया था। उनके पति अजय का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद बेटी का जन्म हुआ। कुछ दिन बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। अस्पताल का संचालन करने वाली आरबीएसके की डॉ. प्रतिभा यादव, डॉ. संतोष यादव और संचालक बीडी कौटियाल की मिलीभगत से उससे पैसा लेकर इलाज के नाम पर उसे मूर्ख बनाते रहे। इस पूरे प्रकरण में मेडिकल कॉलेज के अधीन संयुक्त जिला अस्पताल की डॉ मेधावी सिंह की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई, क्योंकि ऑपरेशन उन्होंने ही किया था।
ऑपरेशन करने के बाद महिला सर्जन ने प्रसूता के पेट में सर्जिकल स्पंज छोड़ दिया था, जिसके कारण उसकी आंतों में सड़न पैदा हो गई थी। यह तो अच्छा हुआ कि बहराइच जिले में जांच के दौरान पूरा मामला खुला और दो बार ऑपरेशन के बाद महिला की जान बचाई जा सकी। जांच अधिकारी अपर सीएमआ डॉ. संतोष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में संचालक समेत सभी लोग दोषी पाए गए हैं। अब तक तीन दोषी संचालक बीडी कौटियाल, आरबीएसके की चिकित्सक डॉ प्रतिभा, दूसरे कथित संचालक संतोष कुमार यादव के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करायी जा चुकी है।
जांच अधिकारी ने यह भी बताया कि आरबीएसके की चिकित्सक अपनी ड्यूटी न कर नियमविरुद्ध तरीके से निजी अस्पताल को संचालित कर रही थीं। यही नहीं वह बगैर डिग्री के एलोपैथी के मरीजों का इलाज भी कर रही थी। यही कारण था प्रसूता की जान जोखिम में पड़ी। महिला चिकित्सक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है।
महिला सर्जन के खिलाफ उच्चाधिकारियों को भेजी गई रिपोर्ट
जांच अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के अधीन संयुक्त जिला अस्पताल में तैनात महिला सर्जन डॉ मेधावी सिंह की लगातार गंभीर शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उच्चाधिकारियों समेत जिलाधिकारी व अन्य लोगों को रिपोर्ट भेजी गई है। कुछ समय पूर्व इन्होंने एक निजी अस्पताल में एक गर्भवती का ऑपरेशन किया था, जिसमें जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। इस पूरे प्रकरण में इस महिला सर्जन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज हुआ था।
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