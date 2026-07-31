Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लखनऊ 'लाक्षागृह' पर बुलडोजर ऐक्शन का खर्च 2614212 रुपए, रिकवरी नोटिस की तैयारी, 15 बच्चों की हुई थी मौत

By Yogesh Yadav
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
Follow us on Google News
share

लखनऊ में लाक्षागृह बन गई इमारत को बुलडोजर से तोड़ने का खर्च 26 लाख से ज्यादा आया है। एलडीए ने खर्च का पूरा ब्योरा बना लिया है और बिल्डिंग के मालिक से इसकी रिकवरी करने की तैयारी शुरू कर दी है।

Lucknow bulldozer action
लखनऊ के जिस कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 बच्चों की मौत हो गई थी, उस ध्वस्त करता बुलडोजर (फाइल फोटो)

राजधानी लखनऊ में लाक्षागृह बनी अलीगंज की जिस अवैध बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ था, उसके ध्वस्तीकरण में हुआ खर्च वसूलने की तैयारी विकास प्राधिकरण ने कर ली है। इमारत के मालिक को रिकवरी नोटिस जारी की जाएगी। एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर अभियंत्रण, विद्युत यांत्रिक, सुरक्षा एवं जनसम्पर्क अनुभाग ने ध्वस्तीकरण का शुल्क 26 लाख 14 हजार 212 रुपये तय किया है। इस भवन में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 22 जून को 15 बच्चों की मौत हो गई थी। कई अन्य बच्चे झुलस गए थे। कुछ आग से बचने के लिए नीचे कूदे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला और अन्य द्वारा अलीगंज के सेक्टर-डी में अवैध व्यावसायिक निर्माण कराया गया था। इसमें आग लगने से 15 बच्चों की मौत की दुःखद घटना हुई थी। जोनल अधिकारी ने बताया कि ध्वस्तीकरण और सुरक्षा के साथ ही अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हुआ पूरा खर्च प्राधिकरण ने अभी उठाया था। उपाध्यक्ष की तरफ से नियमानुसार ध्वस्तीकरण में हुए खर्च की वसूली भवन स्वामी से किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसके अनुपालन में ध्वस्तीकरण में हुए सभी प्रकार के खर्च की गणना करायी गयी, जो कि 26,14,212 रुपये निर्धारित हुई है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ आग: कोचिंग के लिए दी गई विद्युत सुरक्षा निदेशालय की एनओसी निकली फर्जी

पहले से रिकवरी की नीति लागू

जोनल अधिकारी ने बताया कि नियम विरुद्ध किये गये निर्माण कार्य के ध्वस्तीकरण का खर्च सम्बंधित पक्ष से वसूलने की नीति पहले से लागू है। इसका उल्लेख ध्वस्तीकरण आदेश के तहत स्थल पर चस्पा की गयी नोटिस में भी किया गया था। इसी के आधार पर आरोपी भवन स्वामी को रिकवरी नोटिस भेजकर उक्त धनराशि की वसूली की जाएगी। भवन स्वामी द्वारा शुल्क न दिये जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अग्निकांड के बाद एलडीए के कई अधिकारियों और इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई। कुछ अधिकारियों के तबादले हुए तो कुछ के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई।

ये भी पढ़ें:लखनऊ अग्निकांड में पांच और इंजीनियर-कर्मचारी सस्पेंड, बुलडोजर ऐक्शन की तैयारी

एलडीए की शर्त से दुकानों पर संकट

वहीं, उद्योग व्यापार मंडल ने एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा गैर-आवासीय भवनों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य करने के फैसले को अव्यावहारिक करार दिया है। संगठन के अध्यक्ष अमरनाथ अग्रवाल और महामंत्री योगेंद्र सिंह ने आशंका जताई कि इस आदेश को वर्तमान स्वरूप में लागू करने से शहर के हजारों व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने अलीगंज अग्निकांड का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया कि संगठन किसी लापरवाही का समर्थन नहीं करता, लेकिन पुराने बाजारों के दशकों पुराने भवनों पर वर्तमान कठोर मानक लागू करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ आग: योगी की सख्ती के बाद भी कैसा ऐक्शन? सूची से PCS अफसरों के नाम गायब
Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Lucknow UP Bulldozer Action Lucknow Development Authority अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।