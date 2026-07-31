लखनऊ 'लाक्षागृह' पर बुलडोजर ऐक्शन का खर्च 2614212 रुपए, रिकवरी नोटिस की तैयारी, 15 बच्चों की हुई थी मौत

लखनऊ में लाक्षागृह बन गई इमारत को बुलडोजर से तोड़ने का खर्च 26 लाख से ज्यादा आया है। एलडीए ने खर्च का पूरा ब्योरा बना लिया है और बिल्डिंग के मालिक से इसकी रिकवरी करने की तैयारी शुरू कर दी है।

राजधानी लखनऊ में लाक्षागृह बनी अलीगंज की जिस अवैध बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ था, उसके ध्वस्तीकरण में हुआ खर्च वसूलने की तैयारी विकास प्राधिकरण ने कर ली है। इमारत के मालिक को रिकवरी नोटिस जारी की जाएगी। एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर अभियंत्रण, विद्युत यांत्रिक, सुरक्षा एवं जनसम्पर्क अनुभाग ने ध्वस्तीकरण का शुल्क 26 लाख 14 हजार 212 रुपये तय किया है। इस भवन में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 22 जून को 15 बच्चों की मौत हो गई थी। कई अन्य बच्चे झुलस गए थे। कुछ आग से बचने के लिए नीचे कूदे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि वीरेन्द्र शुक्ला, सुरेन्द्र शुक्ला और अन्य द्वारा अलीगंज के सेक्टर-डी में अवैध व्यावसायिक निर्माण कराया गया था। इसमें आग लगने से 15 बच्चों की मौत की दुःखद घटना हुई थी। जोनल अधिकारी ने बताया कि ध्वस्तीकरण और सुरक्षा के साथ ही अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हुआ पूरा खर्च प्राधिकरण ने अभी उठाया था। उपाध्यक्ष की तरफ से नियमानुसार ध्वस्तीकरण में हुए खर्च की वसूली भवन स्वामी से किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इसके अनुपालन में ध्वस्तीकरण में हुए सभी प्रकार के खर्च की गणना करायी गयी, जो कि 26,14,212 रुपये निर्धारित हुई है।

पहले से रिकवरी की नीति लागू जोनल अधिकारी ने बताया कि नियम विरुद्ध किये गये निर्माण कार्य के ध्वस्तीकरण का खर्च सम्बंधित पक्ष से वसूलने की नीति पहले से लागू है। इसका उल्लेख ध्वस्तीकरण आदेश के तहत स्थल पर चस्पा की गयी नोटिस में भी किया गया था। इसी के आधार पर आरोपी भवन स्वामी को रिकवरी नोटिस भेजकर उक्त धनराशि की वसूली की जाएगी। भवन स्वामी द्वारा शुल्क न दिये जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अग्निकांड के बाद एलडीए के कई अधिकारियों और इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई। कुछ अधिकारियों के तबादले हुए तो कुछ के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई।