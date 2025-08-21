सहकारी आवास समितियों में भ्रष्टाचार की बीमारी बहुत गहरी, हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सनुवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की है कि कि सहकारी आवास समितियों में भ्रष्टाचार की बीमारी बहुत गहराई तक है। इस पर राज्य सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया कि प्रश्नगत मामले में एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है।

इस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया कि बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड द्वारा किए गए जमीन आवंटनों की जांच की जाय और आवश्यकता पड़ने पर वसूली की कार्यवाही की जाय। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि आवश्यकता हो तो इस मामले में मनी लॉंड्रिंग एक्ट के तहत भी कार्यवाही की जाए। हाईकोर्ट ने कृत कार्यवाही की रिपोर्ट 16 सितम्बर को पेश करने के भी आदेश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया है।

दायर की याचिका में मांग की गयी थी कि वर्तमान चुनी हुई कार्यकारिणी को काम करने दिया जाय, साथ ही कालातीत हो चुकी कार्यकारिणी को काम करने से रोका जाय। याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि उक्त समिति का गठन एससी-एसटी वर्ग के हित के लिए किया गया था जिसे सरकार द्वारा जमीनें दी गई थीं।