जिस थाने में तैनात थे दरोगा, वहीं दर्ज हुआ भ्रष्टाचार का केस; 50 हजार की धन उगाही का आरोप

हमीरपुर में एक दारोगा पर भ्रष्टाचार और वसूली का आरोप लगाते हुए उसी सदर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है, जहां वह कभी तैनात थे। आरोप है कि दरोगा ने एक निजी क्लीनिक के वार्ड ब्वॉय को कार्रवाई का डर दिखाकर 55 हजार रुपये की मांग की।

UP News: यूपी के हमीरपुर में एक दारोगा जिस थाने पर तैनात थे, वहीं पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल, एक प्राइवेट क्लीनिक के वॉर्ड ब्वॉय के शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर धन उगाही का दबाव बनाने वाले दारोगा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पूर्व दरोागा को एसपी ने लाइन हाजिर किया था। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।

सदर कोतवाली के रमेड़ी तरौस मोहल्ला निवासी रश्मि शर्मा उर्फ अनुष्का ने कोतवाली में दी तहरीर में कहा कि उसके पति रोहित शर्मा मौदहा कस्बे के श्रीचंद्र खाटू श्याम बाबा हेल्थ केयर क्लीनिक में हड्डी रोग विशेषज्ञ के यहां बतौर वार्ड ब्वॉय काम करते हैं। हमीरपुर कोतवाली के कलौलीतीर गांव निवासी मोनू प्रजापति नाम के एक युवक ने हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद उसके पति से इलाज कराने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में जानकारी ली थी। पति ने कानपुर में किदवई नगर में चंद्रभान हॉस्पिटल और हैलट का पता बताया। मोनू ने अपने हाथ का कानपुर में इलाज कराया लेकिन हाथ ठीक नहीं हुआ। इसी बात से मोनू उसके पति से रंजिश रखने लगा और कोतवाली के दारोगा नवीन त्रिपाठी को प्रार्थना पत्र दिया।

दारोगा के कहने पर दिए 50 हजार रश्मि ने बताया कि दारोगा नवीन त्रिपाठी ने पति से मोनू को 50 हजार रुपये देने के लिए कहा। दोनों पक्षों में इस बात पर समझौता हुआ कि रोहित 50 हजार रुपये मोनू को देंगे, जिसमें से 20 हजार रुपये 30 मई और 30 हजार रुपये 25 जून को मोनू को दिया जाना था। इसके बाद पति ने 10 हजार रुपये मोनू और 10 हजार रुपये लल्ला अवस्थी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया। लल्ला अवस्थी ने यह रकम नवीन त्रिपाठी को दे दी। उसी दिन लल्ला अवस्थी को उसके पति ने चार हजार रुपये नगद दिए गए। वह रुपये भी दारोगा नवीन त्रिपाठी ने ले लिए।

घर आकर दारोगा ने दी धमकी रश्मि का आरोप है कि छह अगस्त को दारोगा नवीन त्रिपाठी उसके घर आए और पति के बारे में पूछताछ की। उसने बताया कि पति बाहर हैं। इस पर दारोगा ने कहा कि यदि शाम तक 55 हजार रुपये तुम्हारे पति ने नहीं दिए तो उसे जेल भेज दूंगा। तब उसने पति को बचाने के लिए नवीन त्रिपाठी को 30 हजार रुपये नगद दिए। इस पर नवीन त्रिपाठी यह कहते हुए चले गए कि जल्दी बाकि के रुपये की व्यवस्था करवा देना, नहीं तो तुम्हारे पति रोहित के खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेज देंगे।