Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिस थाने में तैनात थे दरोगा, वहीं दर्ज हुआ भ्रष्टाचार का केस; 50 हजार की धन उगाही का आरोप

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, हमीरपुर
Follow us on Google News
share

हमीरपुर में एक दारोगा पर भ्रष्टाचार और वसूली का आरोप लगाते हुए उसी सदर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है, जहां वह कभी तैनात थे। आरोप है कि दरोगा ने एक निजी क्लीनिक के वार्ड ब्वॉय को कार्रवाई का डर दिखाकर 55 हजार रुपये की मांग की।

up police
यूपी पुलिस

UP News: यूपी के हमीरपुर में एक दारोगा जिस थाने पर तैनात थे, वहीं पर एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल, एक प्राइवेट क्लीनिक के वॉर्ड ब्वॉय के शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर धन उगाही का दबाव बनाने वाले दारोगा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पूर्व दरोागा को एसपी ने लाइन हाजिर किया था। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।

सदर कोतवाली के रमेड़ी तरौस मोहल्ला निवासी रश्मि शर्मा उर्फ अनुष्का ने कोतवाली में दी तहरीर में कहा कि उसके पति रोहित शर्मा मौदहा कस्बे के श्रीचंद्र खाटू श्याम बाबा हेल्थ केयर क्लीनिक में हड्डी रोग विशेषज्ञ के यहां बतौर वार्ड ब्वॉय काम करते हैं। हमीरपुर कोतवाली के कलौलीतीर गांव निवासी मोनू प्रजापति नाम के एक युवक ने हाथ में फ्रैक्चर होने के बाद उसके पति से इलाज कराने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में जानकारी ली थी। पति ने कानपुर में किदवई नगर में चंद्रभान हॉस्पिटल और हैलट का पता बताया। मोनू ने अपने हाथ का कानपुर में इलाज कराया लेकिन हाथ ठीक नहीं हुआ। इसी बात से मोनू उसके पति से रंजिश रखने लगा और कोतवाली के दारोगा नवीन त्रिपाठी को प्रार्थना पत्र दिया।

ये भी पढ़ें:छात्रों के दो गुटों में भिड़ंत, समर्थन में आए युवक की मौत

दारोगा के कहने पर दिए 50 हजार

रश्मि ने बताया कि दारोगा नवीन त्रिपाठी ने पति से मोनू को 50 हजार रुपये देने के लिए कहा। दोनों पक्षों में इस बात पर समझौता हुआ कि रोहित 50 हजार रुपये मोनू को देंगे, जिसमें से 20 हजार रुपये 30 मई और 30 हजार रुपये 25 जून को मोनू को दिया जाना था। इसके बाद पति ने 10 हजार रुपये मोनू और 10 हजार रुपये लल्ला अवस्थी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया। लल्ला अवस्थी ने यह रकम नवीन त्रिपाठी को दे दी। उसी दिन लल्ला अवस्थी को उसके पति ने चार हजार रुपये नगद दिए गए। वह रुपये भी दारोगा नवीन त्रिपाठी ने ले लिए।

ये भी पढ़ें:अलीगढ़ में बाइक चेकिंग पर भड़के नशे में धुत युवक, दारोगा का कान फाड़ा

घर आकर दारोगा ने दी धमकी

रश्मि का आरोप है कि छह अगस्त को दारोगा नवीन त्रिपाठी उसके घर आए और पति के बारे में पूछताछ की। उसने बताया कि पति बाहर हैं। इस पर दारोगा ने कहा कि यदि शाम तक 55 हजार रुपये तुम्हारे पति ने नहीं दिए तो उसे जेल भेज दूंगा। तब उसने पति को बचाने के लिए नवीन त्रिपाठी को 30 हजार रुपये नगद दिए। इस पर नवीन त्रिपाठी यह कहते हुए चले गए कि जल्दी बाकि के रुपये की व्यवस्था करवा देना, नहीं तो तुम्हारे पति रोहित के खिलाफ मुकदमा लिखकर जेल भेज देंगे।

10 अगस्त को नवीन त्रिपाठी पति को रात करीब आठ बजे घर से पकड़कर थाने ले गए और उनके विरुद्ध फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। महिला की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने दारोगा नवीन त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 13 (1) (बी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल रामआसरे सरोज ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उधर, बता दें कि मुकदमा दर्ज होने के एक दिन पूर्व ही एसपी ने दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया था।

ये भी पढ़ें:झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप में दरोगा सस्पेंड, केस दर्ज
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Hamirpur News Hamirpur Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।