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भ्रष्ट अफसरों पर जल्द गिरेगी गाज, बड़ी कार्रवाई की तैयारी में यूपी सरकार, विजिलेंस ने दिए संकेत

By Dinesh Rathour
लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी में भ्रष्ट अफसरों की अब खैर नहीं है। योगी सरकार ने ऐसे अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। विजिलेंस टीम भी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। 

भ्रष्ट अफसरों पर जल्द गिरेगी गाज, बड़ी कार्रवाई की तैयारी में यूपी सरकार, विजिलेंस ने दिए संकेत

UP Government Action preparing: यूपी सरकार भ्रष्टाचारियों पर और शिकंजा कसने जा रही है। सेवानिवृत्त एआरटीओ ललित कुमार के घर छापेमारी में मिले 35 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति सामने आने के मामले को उच्च स्तर पर गंभीरता से लिया गया है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस जांच में भ्रष्टाचार को लेकर मिले पुख्ता सुबूत वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। माना जा रहा है कि यूपी में इस तरह की जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है।

विजिलेंस की खुली जांच में आय से अधिक संपत्ति के दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी शिकंजा कसने के साथ ही लटके मामलों का जल्द निस्तारण किया जाएगा। उच्च स्तर पर विजिलेंस भ्रष्टाचार के जिन मामलों की जांच कर रही है, उनमें गंभीर श्रेणी के कई मामलों की प्रगति भी पूछी गई है। सूत्रों का कहना है कि आय से कई गुना संपत्ति जुटाने वाले कुछ अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। शासन इन कार्रवाई के माध्यम से भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मियों को बड़ा संदेश देने का प्रयास करेगी। वहीं विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी लंबित शिकायतों की जांच में भी तेजी आएगी।

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रिटायर एआरटीओ के घर मिली थी 35 करोड़ की चल-अचल संपत्ति

विजिलेंस ने मंगलवार व बुधवार को लखनऊ में रिटायर एआरटीओ ललित कुमार के घर पर छापेमारी के दौरान 13 किलो सोना और 1.62 करोड़ रुपये नगद समेत 20 करोड़ की संपत्ति बरामद की थी। उनकी कुल 35 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति सामने आई थी, जिसका आगे की जांच में और बढ़ना तय माना जा रहा है। विजिलेंस ने छापेमारी में बरामद संपत्तियों के कई दस्तावेजों की अभी पड़ताल की जा रही है। छापेमारी में रिटायर एआरटीओ के पास इतनी संपत्ति मिलने पर जांच एजेंसी के अधिकारी भी हैरान थे। शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसे अन्य मामलों में कार्रवाई तेज किए जाने को कहा है।

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रिटायर एआरटीओ की लखनऊ में मिलीं तीन और जमीनें

विजिलेंस की पड़ताल में रिटायर एआरटीओ ललित कुमार की और संपत्तियां सामने आनी शुरू हो गई हैं। जांच में उनकी लखनऊ में महोना, मोहनलालगंज में तीन और जमीन सामने आई हैं। तीनों कृषि भूमि हैं, जिनकी कीमत का आकलन कराया जा रहा है। कुछ अन्य संपत्तियों को लेकर भी पड़ताल की जा रही है। विजिलेंस ललित कुमार को जल्द नोटिस देकर पूछताछ के लिए तलब करेगी। बरामद संपत्तियों की खरीदने में खर्च रकम की तुलना में आय के पुख्ता साक्ष्य न देने पर रिटायर एआरटीओ की गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं मामले में आयकर विभाग भी सोमवार को अपनी कार्रवाई शुरू कर सकता है।

जब्त होगा पासपोर्ट

आरोपी ललित कुमार का पासपोर्ट जब्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। जांच के दौरान उनके भाग निकलने की आशंका को देखते हुए पासपोर्ट जब्त कराने की कार्रवाई की जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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