यूपी में रसोइयों को हर महीने 3 हजार मिलेंगे; मानदेय 1000 बढ़ा, योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट

दिवाली से पहले योगी सरकार ने यूपी के 3.53 लाख से अधिक मिड-डे मील रसोइयों का मानदेय 1000 रुपये बढ़ा दिया है। अब उन्हें हर महीने 3000 रुपये मिलेंगे। बढ़ोतरी सितंबर 2026 से लागू होगी। अक्टूबर में 1000 रुपये एरियर जुड़ने से खाते में कुल 4000 रुपये आने की उम्मीद है।

दिवाली से पहले योगी सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील बनाने वाले रसोइयों को राहत दी है। सरकार ने रसोइयों का मासिक मानदेय 1000 रुपये बढ़ा दिया है। अब उन्हें 2000 रुपये की जगह 3000 रुपये मानदेय मिलेगा। बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर 2026 से लागू होगा। इससे प्रदेश के 3.53 लाख से अधिक रसोइयों को लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत अक्टूबर में रसोइयों के खातों में बढ़े हुए मानदेय के साथ एक महीने का एरियर भी भेजा जाएगा। इस तरह अक्टूबर में उनके खाते में कुल 4000 रुपये आने की उम्मीद है। इसमें अक्टूबर का 3000 रुपये मानदेय और सितंबर का 1000 रुपये एरियर शामिल होगा।

रसोइयों का मानदेय 2 हजार से बढ़कर 3 हजार हुआ हालांकि, रसोइयों को साल के सभी 12 महीनों के लिए मानदेय नहीं दिया जाता है। उन्हें साल में केवल 10 महीने का ही मानदेय मिलता है। ऐसे में बढ़ोतरी का लाभ निर्धारित मानदेय अवधि के अनुसार दिया जाएगा। मिड-डे मील के निदेशक प्रेम रंजन सिंह ने 17 अक्टूबर को इस संबंध में सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों और वित्त एवं लेखाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि रसोइयों के खातों में बढ़ा हुआ मानदेय समय से भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। भुगतान में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले रसोइयों को लंबे समय से सीमित मानदेय मिलता रहा है। मानदेय में इस बढ़ोतरी से उन्हें कुछ अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।