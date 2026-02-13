एक बाल्टी पानी में रसोइये ने मिलाया 2 पैकेट दूध, बच्चों से मैडम बोलीं- चलो पी लो

महोबा के एक प्राथमिक विद्यालय में एक बाल्टी पानी में केवल दो पैकेट दूध मिलाकर बच्चों में बांटने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षिका सवालों के घेरे में आ गईं हैं। वहीं, बीएसए ने जांच के आदेश देते हुए दो दिन में जवाब मांगा है।

यूपी के महोबा के परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए दिए जाने वाले दूध की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक प्राथमिक विद्यालय में एक बाल्टी पानी में केवल दो पैकेट दूध मिलाकर बच्चों में बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

वायरल वीडियो में महिला रसोइया बाल्टी भर पानी में आधा-आधा लीटर के दो पैकेट दूध मिलाकर बच्चों को परोसती नजर आ रही है। चिंताजनक पहलू यह है कि इस दौरान प्रधानाध्यापिका भी मौके पर मौजूद दिखाई दे रही हैं। वीडियो में वह बच्चों से यह कहते हुए भी सुनाई दे रही हैं कि चलो बच्चों दूध पी लो। वीडियो श्रीनगर क्षेत्र के ढिकवाहा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है।

ग्रामीणों ने मिड डे मील संचालन में लापरवाही के साथ बच्चों के हिस्से की धनराशि में अनियमितता के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विद्यालय में शिक्षण कार्य भी प्रभावित है। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा ने बताया कि जांच कराई जा रही है। संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब मांगा गया है। जवाब संतोषजनक न होने पर कार्रवाई की जाएगी।

सप्ताह में एक बार 200 एमएल दूध देने का प्रावधान परिषदीय विद्यालयों में छात्रों को सप्ताह में एक बार 200 एमएल दूध देने का प्रावधान है, लेकिन वितरण में लापरवाही के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। फल आदि के वितरण में भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मैन्यू के हिसाब से मिड डे मील का भोजन नहीं दिया जा रहा है। शिक्षक छात्रों के हकों पर डाका डालने का काम कर रहे है।