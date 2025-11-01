Hindustan Hindi News
अपराध में नाबालिग की दोषसिद्धि सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं : हाईकोर्ट

अपराध में नाबालिग की दोषसिद्धि सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं : हाईकोर्ट

संक्षेप: हाईकोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 19 में प्रावधान है कि किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी कोई किशोर जिसने कोई अपराध किया है और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है, उसे ऐसे कानून के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता, यदि कोई हो, नहीं मिलेगी।

Sat, 1 Nov 2025 08:01 AMAjay Singh विधि संवाददाता, प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि किसी किशोर को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसकी दोषसिद्धि को नौकरी में नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 19, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 24 के लगभग समान है, पर भरोसा करते हुए कहा है कि अधिनियम के तहत किशोर की दोषसिद्धि को सेवाओं में नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं माना जाएगा।

हाईकोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 19 में प्रावधान है कि किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी कोई किशोर जिसने कोई अपराध किया है और जिसके साथ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है, उसे ऐसे कानून के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता, यदि कोई हो, नहीं मिलेगी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने पुण्डरीकाक्ष की याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 19 (1) के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक गैर बाधित खंड से शुरू होता है, जो किशोर के मामले में किसी अन्य कानून की प्रयोज्यता को बाहर करता है और स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि एक किशोर जिसने कोई अपराध किया है और जिसके साथ अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई हुई है, उसे ऐसे कानून के तहत किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। याची कर्मचारी ने विभाग द्वारा संचालित भर्ती अभियान 2019 में पीजीटी पद के लिए आवेदन कर प्रतिभाग किया।

