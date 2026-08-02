Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अनुमान और संदेह पर नहीं की जा सकती दोषसिद्धि, जावेद हत्याकांड के दो दोषियों को हाई कोर्ट ने किया बरी

By Dinesh Rathour
प्रयागराज, विधि संवाददाता
Follow us on Google News
share

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी के वर्ष 2007 के चर्चित मोहम्मद जावेद हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए दिलीप उर्फ डालडा और सुनील को हत्या के आरोप से बरी कर दिया है।

Allahabad High Court
Allahabad High Court

Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी के वर्ष 2007 के चर्चित मोहम्मद जावेद हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए दिलीप उर्फ डालडा और सुनील को हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा 2020 में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निरस्त करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा।

खंडपीठ ने कहा कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी बताए गए मृतक के दोनों भाई वास्तव में प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। वे गोली चलने की आवाज सुनकर घर से बाहर आए और केवल हमलावरों को मोटरसाइकिल से भागते हुए देखा। ऐसे में अंधेरे में कुछ क्षणों के लिए पीछे से दिखाई दिए अज्ञात व्यक्तियों की पहली बार अदालत में की गई पहचान को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पहचान परेड कराना आवश्यक था, जो इस मामले में नहीं कराई गई।

ये भी पढ़ें:लाइसेंसधारी का दायित्व है कि वह खरीदे गए कारतूसों का रखे हिसाब: हाई कोर्ट

अभियोजन की कहानी कोई ठोस साक्ष्य नहीं

अदालत ने यह भी पाया कि पुलिस ने आरोपियों को घटना से जोड़ने के लिए जिस गवाह पर भरोसा किया, वह मुकदमे के दौरान अपने पूर्व कथनों से मुकर गया। इसके अलावा पुलिस ने पहले लूट के प्रयास को हत्या का कारण बताया, जबकि बाद में संपत्ति विवाद में सुपारी देकर हत्या कराने की अलग कहानी पेश की। न्यायालय ने दोनों सिद्धांतों को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि अभियोजन की कहानी स्वयं विरोधाभासी है और उसका कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

ये भी पढ़ें:800 बंदियों वाली जेल में केवल 316 बंदी, ओपन जेल की खराब हालत पर हाईकोर्ट नाराज

पुलिस की जांच पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में पुलिस जांच पर भी गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि मामले का खुलासा दिखाने के लिए आरोपियों को झूठा फंसाया गया। न्यायालय ने कहा कि पूरे मामले की नींव अनुमान और कल्पना पर आधारित रही तथा ऐसा कोई स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं मिला, जिससे आरोपियों का अपराध से संबंध स्थापित हो सके। इसी आधार पर दोनों अपीलें स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि और सजा रद्द कर दी गई तथा आरोपियों को बरी कर दिया गया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Allahabad High Court Prayagraj News UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।