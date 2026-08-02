अनुमान और संदेह पर नहीं की जा सकती दोषसिद्धि, जावेद हत्याकांड के दो दोषियों को हाई कोर्ट ने किया बरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी के वर्ष 2007 के चर्चित मोहम्मद जावेद हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए दिलीप उर्फ डालडा और सुनील को हत्या के आरोप से बरी कर दिया है।
Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी के वर्ष 2007 के चर्चित मोहम्मद जावेद हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए दिलीप उर्फ डालडा और सुनील को हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा 2020 में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निरस्त करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा।
खंडपीठ ने कहा कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी बताए गए मृतक के दोनों भाई वास्तव में प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। वे गोली चलने की आवाज सुनकर घर से बाहर आए और केवल हमलावरों को मोटरसाइकिल से भागते हुए देखा। ऐसे में अंधेरे में कुछ क्षणों के लिए पीछे से दिखाई दिए अज्ञात व्यक्तियों की पहली बार अदालत में की गई पहचान को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पहचान परेड कराना आवश्यक था, जो इस मामले में नहीं कराई गई।
अभियोजन की कहानी कोई ठोस साक्ष्य नहीं
अदालत ने यह भी पाया कि पुलिस ने आरोपियों को घटना से जोड़ने के लिए जिस गवाह पर भरोसा किया, वह मुकदमे के दौरान अपने पूर्व कथनों से मुकर गया। इसके अलावा पुलिस ने पहले लूट के प्रयास को हत्या का कारण बताया, जबकि बाद में संपत्ति विवाद में सुपारी देकर हत्या कराने की अलग कहानी पेश की। न्यायालय ने दोनों सिद्धांतों को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि अभियोजन की कहानी स्वयं विरोधाभासी है और उसका कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।
पुलिस की जांच पर हाईकोर्ट की टिप्पणी
हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में पुलिस जांच पर भी गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि मामले का खुलासा दिखाने के लिए आरोपियों को झूठा फंसाया गया। न्यायालय ने कहा कि पूरे मामले की नींव अनुमान और कल्पना पर आधारित रही तथा ऐसा कोई स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य नहीं मिला, जिससे आरोपियों का अपराध से संबंध स्थापित हो सके। इसी आधार पर दोनों अपीलें स्वीकार करते हुए दोषसिद्धि और सजा रद्द कर दी गई तथा आरोपियों को बरी कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
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