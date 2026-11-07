जेल में करवटें बदलते बीती गैंगरेप के दोषी रिटायर्ड CO- इंस्पेक्टर की रात, आम कैदियों की तरह कटेगी जिंदगी

सहारनपुर गैंगरेप मामले में 20-20 साल की सजा पाने वाले रिटायर्ड सीओ बृजमोहन यादव और इंस्पेक्टर वेदपाल सिंह की जेल में पहली रात बेचैनी में गुजरी। दोनों ने खाना तो खाया, लेकिन रातभर नींद नहीं आई। सुबह दोनों गुमसुम नजर आए। अब उन्हें आम कैदियों की तरह जेल में रहना होगा।

सहारनपुर,संवाददाता: कोर्ट से 20-20 साल की सजा मिलने के बाद जेल पहुंचे गैंगरेप के दोषी रिटायर्ड सीओ और इंस्पेक्टर की जेल में पहली रात बेचैनी में गुजरी। दोनों ने जेल में खाना तो खाया, लेकिन रातभर नींद नहीं आई। बैरक में करवटें बदलते रहे और गुमसुम बैठे रहे। सुबह होने तक दोनों के चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आई। कभी पुलिस की वर्दी में रौब दिखाने वाले दोनों अधिकारियों के लिए सजा के बाद जेल की यह रात भारी रही।

आम कैदियों की तरह जेल में रिटायर्ड सीओ-इंस्पेक्टर देवबंद थाने में 2015 में महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने रिटायर्ड सीओ बृजमोहन यादव और तत्कालीन एसएसआई वेदपाल सिंह को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फैसले के बाद दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सजा सुनाए जाने और गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई थी। जेल पहुंचने के बाद दोनों की दिनचर्या आम कैदियों की तरह हो गई।

अब आम कैदियों की तरह कटेगी जिंदगी शुक्रवार को सजा के बाद पहली रात उन्होंने भोजन किया, लेकिन नींद उनसे दूर रही। रातभर बेचैनी के चलते दोनों करवटें बदलते रहे। सुबह हुई तो दोनों गुमसुम नजर आए। लंबे समय तक पुलिस विभाग में पद और जिम्मेदारी संभालने वाले दोनों दोषियों को अब जेल नियमों के मुताबिक दिनचर्या बितानी होगी। अदालत के फैसले के बाद उनकी सेवा और वर्दी से जुड़ी पहचान पीछे छूट गई है। आगे का जीवन कारावास की अवधि के अनुसार गुजरेगा।