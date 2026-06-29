मासूम का रेप के बाद कत्ल करने वाले दरिंदे को होगी फांसी, छह साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा
छह साल पहले मासूम से दरिंदगी के बाद हत्या के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को दो लाख की प्रतिकर राशि उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।
Prayagraj News: लगभग छह वर्ष पहले तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने सोमवार को दोषी गगन कुमार को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आईपीसी की धारा 376ए (दुष्कर्म के परिणामस्वरूप मृत्यु) तथा धारा 302 (हत्या) दोनों अपराधों में अलग-अलग मृत्युदंड का आदेश पारित किया। प्रत्येक अपराध के लिए 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता के वैधानिक उत्तराधिकारियों को दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।
‘दुर्लभतम से भी दुर्लभ’ अपराध मानते हुए सुनाई फांसी
सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि तीन वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या किया जाना अत्यंत जघन्य, अमानवीय और समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला अपराध है। ऐसे मामलों में कठोरतम दंड ही न्याय के उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। इसी आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोनों प्रमुख धाराओं में मृत्युदंड सुनाया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विनोद कुमार चौरसिया ने राज्य सरकार की ओर से एडीजीसी (क्रिमिनल) विनय कुमार त्रिपाठी तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता गण के तर्कों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद दिया।
हाईकोर्ट भेजा जाएगा डेथ रेफरेंस
अदालत ने आदेश दिया कि मृत्युदंड की पुष्टि के लिए समस्त अभिलेख नियमानुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजे जाएं। उच्च न्यायालय की पुष्टि के बाद ही मृत्युदंड का अंतिम क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही दोषी को अर्थदंड का भुगतान करने तथा पीड़ित परिवार को विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर दिलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
टॉफी दिलाने के बहाने ले गया, फिर उजाड़ दिया परिवार
अभियोजन के अनुसार 12 जून 2020 की शाम थाना हंडिया क्षेत्र के एक गांव में तीन वर्षीय मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसी समय आरोपी गगन कुमार उसे टॉफी दिलाने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया। देर रात तक बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने पूरे गांव में उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद आरोपी के घर के समीप बच्ची अचेत अवस्था में मिली। परिजन उसे बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।
पोस्टमार्टम और फोरेंसिक साक्ष्य बने अहम आधार
जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, वैज्ञानिक एवं फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए तथा पोस्टमार्टम कराया। चिकित्सीय परीक्षण में दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या किए जाने के संकेत मिले। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपी के विरुद्ध धारा 376ए, 302 आईपीसी तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
13 गवाहों की गवाही से टूटा बचाव पक्ष का तर्क
विचारण के दौरान अभियोजन ने पीड़िता के पिता, माता, दादी, पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक, विवेचक सहित कुल 13 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने मौखिक, चिकित्सीय, वैज्ञानिक, दस्तावेजी एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य परस्पर संगत, विश्वसनीय और आरोपी के अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने वाले हैं। इसके बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।