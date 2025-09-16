यूपी के एक और जिले में धर्मांतरण गैंग का खुलासा, मॉल का मालिक गिरफ्तार; पत्नी फरार
देवरिया के ईजी मार्ट में काम करने वाली एक गांव की लड़की ने 7 सितंबर को एसएस मॉल और ईजी मार्ट के मालिक उस्मान गनी, उसकी पत्नी तरन्नुमजहॉ और साले गौहर अली के विरुद्ध धर्मांतरण समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया था। इसके बाद से ही मॉल का मालिक पत्नी समेत फरार हो गया था।
बलरामपुर, आगरा, मेरठ के बाद अब यूपी के देवरिया जिले में भी एक धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है। जिले में धर्मांतरण के नए-नए सामने आ रहे मामले के बीच पुलिस ने एसएस मॉल के मालिक उस्मान गनी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोतवाली में रख कर पुलिस पूछताछ कर रही है। एसपी विक्रांत वीर ने उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की। उधर रामलीला मैदान रोड स्थित ईजी मार्ट को भी सील करते हुए वहां पुलिस तैनात कर दी गई है। उस्मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गई थीं। पुलिस अब उसकी पत्नी की तलाश में जुटी है।
शहर के रामलीला मैदान स्थित ईजी मार्ट में काम करने वाली मदनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने 7 सितंबर को एसएस माल/ईजी मार्ट के मालिक उस्मान गनी, उसकी पत्नी तरन्नुमजहॉ व साले गौहर अली के विरुद्ध धर्मांतरण समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया था। इसके बाद से ही मॉल का मालिक पत्नी समेत फरार हो गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए एसओजी, सर्विलांस समेत तीन टीमों को लगाया गया था।
मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को एसओजी ने लखनऊ से माल मालिक को दबोच लिया। इसके बाद उसे कोतवाली पुलिस को लाकर सुपुर्द कर दिया। हालांकि उसकी पत्नी फरार हो गई। इस मामले में आरोपी उस्मान अली का साला गौहर अली एक अन्य धर्मांतरण के मामले में पहले से ही जिला कारागार में बंद है। सबूतों से कोई छेड़छाड़ न हो इसे देखते हुए ईजी मार्ट को भी सील करते हुए वहां पुलिस तैनात कर दी गई है।
क्या बोली पुलिस
देवरिया के एसपी विक्रांतवीर ने बताया कि धर्मांतरण के आरोपी मॉल के मालिक को लखनऊ जनपद से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इस मामले में एक आरोपी पहले से ही जेल में है जबकि एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एसओजी समेत अन्य टीमें दबिश दे रही हैं।