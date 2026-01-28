सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में पीसीएस अलंकार ने लगाई थी हनुमान जी की फोटो, पुराने विवाद वायरल

संक्षेप: शंकराचार्य और यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ इस्तीफा देने वाले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री से संबंधित पुराने और नए विवाद अब सुर्खियां बन रहे और वायरल हो रहे हैं। पिछले साल अलंकार के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में हनुमान जी की फोटो को लेकर हंगामा हुआ था।

शंकराचार्य और यूजीसी नियमों को लेकर इस्तीफा देने वाले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को लेकर पुराने और नए विवाद चर्चा में आने के साथ वायरल होने लगे हैं। पिछले साल 14 अगस्त को आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमकर हंगामा किया था। उनके कार्यालय में हनुमान जी की फोटो लगी देख पदाधिकारी भड़क गए थे। उनका कहना था कि शासनादेश के अनुसार सरकारी कार्यालयों में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोस्टर या प्रतिमा ही लगाई जानी चाहिए।

पदाधिकारियों के विरोध पर सिटी मजिस्ट्रेट ने इसे अपनी निजी आस्था से जोड़कर जवाब दिया, जिससे विवाद और बढ़ गया। देखते ही देखते कार्यालय के भीतर नारेबाजी शुरू हो गई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद कार्यालय में बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के पोस्टर लगाए गए, तब जाकर मामला शांत हुआ।

गाड़ी पर ‘सीएम’ लिखी प्लेट पर विवाद मंगलवार को अलंकार अग्निहोत्री से जुड़ा एक और विवाद सामने आया। इस बार मामला उनकी सरकारी गाड़ी को लेकर है। गाड़ी पर लाल रंग की प्लेट पर आगे की ओर बड़े अक्षरों में ‘सीएम’ लिखा होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे और तरह-तरह के कमेंट किए जाने लगे। कुछ लोगों ने इसे नियमों के खिलाफ बताया तो कुछ ने इसे प्रोटोकॉल से जोड़कर देखा।

सनातनी परंपराओं का पालन करता है परिवार अलंकार का परिवार सनातनी परंपराओं का पालन करता है। ताऊ का कहना है कि वे भगवान राम के साथ-साथ रावण की विद्वता के भी सम्मानकर्ता हैं। उन्होंने बताया कि कानपुर में स्थित दशानन मंदिर, जो साल में एक बार खुलता है, वहां परिवार दशहरे पर पूजा करता है। श्याम नगर निवासी अलंकार के चचेरे भाई राजेश अग्निहोत्री ने कहा कि अलंकार का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। वे पुलिस द्वारा ब्रह्मचारी बटुकों के साथ कथित बदसलूकी और यूजीसी के नए नियमों से अधिक आहत थे।

बचपन में पिता का साया उठा, मां ने संभाला परिवार अलंकार के पिता विजय अग्निहोत्री बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत थे। एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया था। परिजनों के अनुसार, अलंकार के पिता के निधन के बाद मां गीता अग्निहोत्री को बैंक में कैशियर की नौकरी मिली और उन्होंने अकेले दम पर सभी बच्चों की परवरिश की। सभी बच्चों ने बड़े शिक्षण संस्थानों से बीटेक किया। अलंकार के अलावा अन्य भाई-बहन बड़ी कंपनियों में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं।