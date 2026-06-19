राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, कहा- SIT जांच से सब साफ हो जाएगा

अयोध्या के राम मंदिर मेंचढ़ावा विवाद के बीच सीएम योगी ने कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वह एसआईटी को दे। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर जांच कराई जा रही है और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए बयानबाजी से बचने और अयोध्या को बदनाम न करने की अपील की।

अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। रुदौली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने 378 करोड़ रुपये से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास चंदा या चढ़ावे में गड़बड़ी से जुड़े कोई ठोस प्रमाण हैं तो उन्हें एसआईटी को सौंपना चाहिए। सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राम मंदिर से जुड़े विवाद और विपक्ष के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष हुआ है और करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। ऐसे में किसी को भी अयोध्या को बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

एसआईटी करेगी दूध का दूध, पानी का पानी- सीएम योगी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर ही सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही सभी पक्षों से अपील की कि जांच पूरी होने तक अनर्गल बयानबाजी से बचें और किसी के चरित्र हनन का प्रयास न करें। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज रामभक्तों के अपमान की बात कर रहे हैं, वही पहले राम के नाम पर गोली चलवाते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया था और सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए गए थे। अब वही लोग अयोध्या को लेकर राजनीति कर रहे हैं।