घूसखोर पंडित के बाद ‘पंडिताइन के लव स्टोरी' फिल्म पर विवाद, सपा नेत्री के पति पर मुकदमा, तीन और फंसे
घूसखोर पंडित के बाद अब यूपी में ‘पंडिताइन के लव स्टोरी’ फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस मामले में सपा नेत्री काजल निषाद के पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
Gorakhpur News: यूपी में घूसखोर पंडित के बाद अब ‘पंडिताइन के लव स्टोरी’ फिल्म पर विवाद शुरू हो गया है। ‘पंडिताइन के लव स्टोरी’ नाम से बन रही फिल्म को लेकर सपा नेत्री काजल निषाद के पति संजय निषाद और अभिनेता सोमलाल यादव समेत चार लोगों के खिलाफ कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। गोला बाजार क्षेत्र के डाड़ी बाजार निवासी हर्ष मिश्रा की तहरीर पर वैमनस्य फैलाने की धाराओं में दर्ज केस में फिल्म निर्माण से जुड़े रविंद्र निषाद और राम सज्जन निषाद को भी आरोपी बनाया गया है।
शिकायतकर्ता हर्ष मिश्रा ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि कुछ लोग ब्राह्मण समाज के नाम का गलत इस्तेमाल कर फिल्म बना रहे हैं, जिससे समुदाय की भावनाएं आहत हो रही हैं। उनका कहना है कि इससे पहले भी एक फिल्म के निर्माण का विरोध हुआ था, जिसे बाद में रोक दिया गया था। आरोप है कि संजय निषाद, रविंद्र निषाद, राम सज्जन निषाद सहित अन्य लोगों ने 16 अप्रैल 2026 को गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिल्म के नाम का अनावरण किया गया था। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा। इस संबंध में एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
संजय निषाद ने कहा-फिल्म से मेरा संबंध नहीं
सपा नेत्री काजल निषाद के पति संजय निषाद ने कहा, इस फिल्म से मेरा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वर्ष 2018 के बाद से मैंने फिल्म इंडस्ट्री से तौबा कर लिया है। यह जरूर है कि फिल्म के प्रोड्यूसर सोमलाल यादव मेरे पुराने जाने वाले हैं। वह भदोही के रहने वाले हैं। उनका फोन मेरे पास आया था कि वह गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तब तक मुझे फिल्म के नाम की जानकारी भी नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अपने मित्र निषाद आर्मी के प्रमुख एडवोकेट रविंद्र निषाद को भी साथ लेकर चला गया था, यही हमारी गलती है। मेरी पत्नी काजल स्वयं ब्राह्मण परिवार से हैं। हम ब्राह्मण समाज की इज्जत करते हैं।
पहले भी ‘घूसखोर पंडित’ पर हुआ था विवाद
‘घूसखोर पंडित’ नाम से फिल्म को लेकर पहले भी देशभर में विरोध हुआ था। ब्राह्मण समाज ने फिल्म के नाम और कंटेंट को आपत्तिजनक बताते हुए प्रदर्शन किया था। लखनऊ में इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था और जांच अभी जारी है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।