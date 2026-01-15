Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsControversy erupts after an obscene video Hindu girl and Muslim man goes viral accused house vandalized and stoned
हिंदू लड़की संग मुस्लिम युवक का अश्लील वीडियो वायरल होने पर बवाल, आरोपी के घर तोड़फोड़-पथराव

हिंदू लड़की संग मुस्लिम युवक का अश्लील वीडियो वायरल होने पर बवाल, आरोपी के घर तोड़फोड़-पथराव

संक्षेप:

हमीरपुर में एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से गुरुवार को सांप्रदायिक तनाव फैल गया। यह वीडियो कस्बे के ही कपड़ा व्यापारी की नाबालिग हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक का बताया जा रहा है।

Jan 15, 2026 10:39 pm ISTDinesh Rathour भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर)
share Share
Follow Us on

हमीरपुर में एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से गुरुवार को सांप्रदायिक तनाव फैल गया। यह वीडियो कस्बे के ही कपड़ा व्यापारी की नाबालिग हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक का बताया जा रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आक्रोशित हिंदूवादी संगठनों और व्यापारियों ने कार्रवाई की मांग करते हुए थाने पर हंगामा काटा और हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान सीओ सदर के साथ भीड़ ने धक्का-मुक्की कर दी। आरोपी युवक के घर पर पथराव कर बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर पिता को हिरासत में ले लिया। वहीं देर शाम पुलिस मुठभेड़ में आरोपी अबान को भी पकड़ लिया गया है। आरोपी के दाएं पैर में गोली लगी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कस्बे में बुधवार देर रात वायरल हुए एक आपत्तिजनक वीडियो से लोगों में आक्रोश फैल गया। गुरुवार सुबह किशोरी के परिजन संग कई हिंदूवादी संगठन और व्यापार मंडल के पदाधिकारी सड़कों पर उतर आए। ‘लव जिहाद’ बताते हुए जुलूस निकाला और फिर कस्बे का बाजार बंद करा दिया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कानपुर-सागर हाईवे जाम कर दिया। सीओ सदर राजेश कमल कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। बातचीत के बाद जैसे ही वह थाने की ओर बढ़े प्रदर्शनकारियों ने धक्का-मुक्की कर दी। इसके बाद भीड़ आरोपी के घर के बाहर पहुंच गई और पथराव कर दिया।

घर के बाहर खड़ी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। करीब चार घंटे तक भीड़ ने कानपुर-सागर हाईवे को जाम रखा। मौके पर सदर विधायक डॉ.मनोज कुमार प्रजापति भी पहुंच गए। उन्होंने भी भीड़ को समझाने की कोशिश की। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला शांत हुआ। एसपी डॉ. दीक्षा शर्मा का कहना है कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी पिता-पुत्र पर एफआईआर दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Hamirpur News Video Viral UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |