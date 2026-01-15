हिंदू लड़की संग मुस्लिम युवक का अश्लील वीडियो वायरल होने पर बवाल, आरोपी के घर तोड़फोड़-पथराव

संक्षेप: हमीरपुर में एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से गुरुवार को सांप्रदायिक तनाव फैल गया। यह वीडियो कस्बे के ही कपड़ा व्यापारी की नाबालिग हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक का बताया जा रहा है।

हमीरपुर में एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से गुरुवार को सांप्रदायिक तनाव फैल गया। यह वीडियो कस्बे के ही कपड़ा व्यापारी की नाबालिग हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक का बताया जा रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आक्रोशित हिंदूवादी संगठनों और व्यापारियों ने कार्रवाई की मांग करते हुए थाने पर हंगामा काटा और हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान सीओ सदर के साथ भीड़ ने धक्का-मुक्की कर दी। आरोपी युवक के घर पर पथराव कर बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर पिता को हिरासत में ले लिया। वहीं देर शाम पुलिस मुठभेड़ में आरोपी अबान को भी पकड़ लिया गया है। आरोपी के दाएं पैर में गोली लगी है।

कस्बे में बुधवार देर रात वायरल हुए एक आपत्तिजनक वीडियो से लोगों में आक्रोश फैल गया। गुरुवार सुबह किशोरी के परिजन संग कई हिंदूवादी संगठन और व्यापार मंडल के पदाधिकारी सड़कों पर उतर आए। ‘लव जिहाद’ बताते हुए जुलूस निकाला और फिर कस्बे का बाजार बंद करा दिया। इसके बाद आक्रोशित भीड़ थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कानपुर-सागर हाईवे जाम कर दिया। सीओ सदर राजेश कमल कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। बातचीत के बाद जैसे ही वह थाने की ओर बढ़े प्रदर्शनकारियों ने धक्का-मुक्की कर दी। इसके बाद भीड़ आरोपी के घर के बाहर पहुंच गई और पथराव कर दिया।