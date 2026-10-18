लखनऊ की सड़कों पर विवादित पोस्टर, अतीक को रावण दिखाया; राहुल-अखिलेश समेत 10 चेहरे लगाए

लखनऊ की सड़कों पर विवादित पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े लोग इन पोस्टरों से खासे नाराज हैं।पोस्टरों में अतीक अहमद को रावण के रूप में दिखाते हुए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एलन मस्क, इल्हान उमर समेत 10 चेहरे लगाए हैं। पोस्टर पर लिखा है- 'भारत विरोधी दशानन रावण'।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर विवादित पोस्टर लगे हैं। इन्हें लेकर राजधानी के सियासी गलियारों में चर्चा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े लोग इस पर कड़ी नाराजगी जता रहे हैं। लखनऊ के अलग-अलग चौराहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में अतीक अहमद को रावण के रूप में दिखाया गया है। अतीक के साथ पोस्टर पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एलन मस्क, इल्हान उमर, मोहम्मद युनुस, जॉर्ज सोरोस, प्रशांत भूषण और मुख्तार अंसारी के चेहरे लगाए गए हैं। इन पोस्टरों को सनातन रक्षा संगठन की ओर से लगाए जाने की बात सामने आई है। इस संगठन का नाम पोस्टर पर नीचे निवेदक के रूप में लिखा है।

पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा है- 'भारत विरोधी दशानन रावण'। पोस्टर को लेकर लखनऊ के सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है। पोस्टर से नाराज लोगों ने कुछ स्थानों पर इसे फाड़ भी दिया है। वहीं पोस्टर को लेकर लोगों का कहना है कि अमरीकी उद्घोगपति एलन मस्क के हालिया बयान को लेकर उनकी फोटो इस पोस्टर में लगाई गई है। हाल में एलन मस्क ने स्टारलिंक की भारत में एंट्री न होने से अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ बड़े उद्योगपति भारत में स्टारलिंक की एंट्री को रोक रहे हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा था कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कौन लोग हैं। इतना ही नहीं मस्क ने इसमें एक भावात्मक एंगल जोड़ते हुए कहा कि 'ऐसा करना भारत के लोगों के खिलाफ एक अपराध है।

मस्क के अलावा अमेरिकी सांसद इल्हान उमर की फोटो उनके पाकिस्तान समर्थक होने की वजह से लगाई गई है। इल्हान उमर ने समय-समय पर भारत और भारत सरकार पर कई तीखे बयान दिए हैं। वहीं बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार बने मोहम्मद युनुस ने पिछले साल भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिस पर काफी विवाद हुआ था। पोस्टर में यूपी के बाहुबली रहे मुख्तार अंसारी का भी चेहरा पोस्टर पर है। मुख्तार की 28 मार्च 2024 को मौत हो गई थी।