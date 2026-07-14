मुलायम-अखिलेश की विवादित होर्डिंग से छिड़ा सियासी संग्राम, सपाइयों में भारी आक्रोश

मुलायम-अखिलेश की विवादित होर्डिंग से छिड़ा सियासी संग्राम, सपाइयों में भारी आक्रोश
यूपी के बाराबंकी जिले में मुलायम-अखिलेश की विवादित होर्डिंग से सियासी संग्राम छिड़ गया है। सपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विवादित होर्डिंग को फाड़ दिया। विवादित होर्डिंग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में शहर थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह पूर्व मुख्यमंत्री स्व. मुलायम सिंह यादव और सपा मुखिया अखिलेश यादव की विवादित होर्डिग लगा दी गई। जिससे जिले का सियासी पारा गर्म हो गया। सपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर विवादित होर्डिंग को फाड़ दिया। विवादित होर्डिंग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में जबर्दस्त नाराजगी है।
नगर क्षेत्र में लखनऊ- अयोध्या हाईवे पर पल्हरी के पास लगाए गए इन होर्डिंगों पर दोनों नेताओं की तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक नारे भी लिखे गए थे, जिसे लेकर सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देख जा रहा है। सूचना मिलते ही कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध जताते हुए विवादित होर्डिंग फाड़कर हटा दिए।
पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार सुबह करीब सात बजे लोगों की नजर इस होर्डिंग पर पड़ी। होर्डिंग में दोनों नेताओं की फोटो के साथ आपत्तिजनक स्लोगन भी लिखा गया था। साथ ही अयोध्या और कारसेवकों से जुड़े पुराने बयानों का भी उल्लेख किया गया था। पोस्टर सामने आते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई। सूचना मिलते ही सपा नेता ताज बाबा राईन अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने इसे राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और होर्डिंग को मौके पर ही फाड़कर हटा दिया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और पूरे मामले की जानकारी जुटाई।
पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा
इस संबंध में सपा जिलाध्यक्ष हाफिज अयाज ने कहा कि कुछ लोग बाराबंकी की गंगा-जमुनी तहजीब को खराब करना चाहते हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई करें। इसको लेकर मंगलवार की शाम पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कहा कि यदि प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरने कर विरोध प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें