एंटी करप्शन टीम का बड़ा ऐक्शन, एक लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया जिला उद्यान विभाग का संविदा कर्मी

यूपी के मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने शुक्रवार दोपहर को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते जिला उद्यान विभाग के संविदा कर्मचारी को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने रिश्वत के एक लाख रुपये नगदी और स्कूटी बरामद की है। टीम आरोपी को लेकर थाना देहात पहुंची और पूछताछ के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बाबूगढ़ छावनी निवासी राहुल पाल ने एंटी करप्शन कार्यालय मेरठ में जाकर शिकायत करके बताया था कि उसने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 27 लाख रुपये का लोन का आवेदन किया था, लेकिन डीआरपी के पद पर तैनात संविदा कर्मी आदेश गौतम उससे दो लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा है।

एंटी करप्शन के अफसरों ने राहुल पाल की शिकायत दर्ज की और एक 22 सदस्यों की टीम का गठन किया गया। शुक्रवार सुबह को एंटी करप्शन टीम निरीक्षक दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में आदेश गौतम को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। जिसके बाद राहुल पाल ने आदेश को फोन कर मौके पर आने के लिए कहा, लेकिन उसने बारिश होने के कारण तुरंत आने से इंकार कर दिया। करीब दो घंटे बाद बारिश रुकने पर आदेश गौतम ने राहुल को फोन किया और गढ़ रोड स्थित सीएचसी अस्पताल पर बुलाया। राहुल गाड़ी में सवार होकर वहां पहुंचा। राहुल को देख आदेश अपनी स्कूटी खड़ी करके उसकी गाड़ी में बैठ गया और एक लाख रुपये रिश्वत ले ली। रिश्वत लेते ही एंटी करप्शन की टीम के सदस्यों ने आदेश को दबोच लिया। टीम आरोपी को लेकर थाना हापुड़ देहात पहुंची, जहां पूछताछ की गई। टीम ने आरोपी आदेश गौतम के खिलाफ थाना हापुड़ देहात में मुकदमा दर्ज कराया है।