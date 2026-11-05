गुणवत्ता से समझौता किया तो ठेकेदार काम करने लायक नहीं रहेंगे, गडकरी की चेतावनी, जौनपुर को दी 3,650 करोड़ की सौगात
जौनपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण में गड़बड़ी पर ठेकेदारों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, गुणवत्ता में समझौता किया तो ठेकेदार किसी काम के लायक नहीं रहेंगे।
जौनपुर, कार्यालय संवाददाता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जौनपुर को 3650 करोड़ की सौगात देते हुए आठ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने किया। इस दौरान नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण में होने वाली गड़बड़ियों पर ठेकेदार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, गुणवत्ता से समझौता किया तो ठेकेदार ओर फर्म किसी लायक नहीं रहेंगे।
मुंगराबादशाहपुर के सार्वजनिक इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा में नितिन गडकरी ने कहा कि काम क्वालिटी का होगा। यह रोड हमारे देश की जनता की संपत्ति है। ईमानदारी से अच्छा काम हो। अगर कोई काम खराब करेगा तो ऐसी कार्रवाई करूंगा कि वह कोई काम नहीं कर सकेगा। दावा किया कि रायबरेली और अमेठी में जितना काम कांग्रेस ने साठ साल में नहीं कराया, उतना उन्होंने 10 साल में करके दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है और आगे भी रहेगी। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करना ही हमारी नीति है।
यूपी में हो रहा है पांच लाख करोड़ का कार्य
जनसभा में केंद्रीय मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। उन्होंने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश को प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ना होगा, जिसके लिए पानी, बिजली, टेलीकम्युनिकेशन और सड़क की संरचना को सुदृढ़ करना अनिवार्य है। जहां ये चारों तत्व मौजूद होते हैं, वहां विकास के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसरों का निर्माण होता है। यूपी में राष्ट्रीय राजमार्गों के पांच लाख करोड़ का ऐतिहासिक काम हो रहा है। एक लाख करोड़ के काम पूरे हो चुके हैं, सवा लाख करोड़ के काम चल रहे हैं और तीन लाख करोड़ की परियोजनाएं प्रक्रिया में हैं। आज यूपी विकास की इसी राह पर आगे बढ़ रहा है, जहां बेहतरीन सड़कें बन रही हैं और उद्योग आकर्षित हो रहे हैं।
अन्नदाता बनेंगे ईंधनदाता
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि और ग्रामीण परिदृश्य में तकनीकी बदलाव हो रहा है। किसान अन्नदाता हैं, हमारा प्रयास है कि वे अब 'ऊर्जादाता' और 'ईंधनदाता' भी बनें। चावल और गन्ने से बड़े पैमाने पर ऊर्जा पैदा की जा रही है और इथेनॉल तैयार हो रहा है। इस कदम से न केवल देश के किसानों की गरीबी दूर हो रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में चौतरफा विकास कार्यों के परिणामस्वरूप राज्य जल्द ही ऊर्जा का आयात करने के बजाय ऊर्जा का निर्यात करने वाला राज्य बनने जा रहा है।
100 फीसदी इथेनॉल वाला पेट्रोल
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इथेनॉल बना रहे हैं। मैं इसी महीने एक कंपनी की गाड़ी लॉन्च करने जा रहा हूं, जो शत-प्रतिशत इथेनॉल से संचालित होगी। 100 प्रतिशत इथेनॉल वाले पेट्रोल की सफलता के बाद अब डीजल का विकल्प भी जल्दी तैयार करना है। जहाज के तेल पर भी हमने बढ़िया काम किया है।
वाराणसी एयरपोर्ट के नीचे बनेगी ट्विन टनल
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वाराणसी को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। वाराणसी में गंगा किनारे सिक्स लेन एलिवेटेड रोड 15,000 करोड़ रुपये से बनेगी। जल्दी काम शुरू हो जाएगा। रामनगर, बीएचयू और वाराणसी रिंग रोड के बीच तेज कनेक्टिविटी होगी। चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर और बिहार जाने के लिए वाराणसी के बाहर से निकल जाएंगे। वाराणसी एयरपोर्ट में हम नीचे से ट्विन टनल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह वाराणसी शहर के रिंग रोड, जौनपुर और लखनऊ की दिशा में एयरपोर्ट तथा आसपास के क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी बनाने में मदद करेगा।
अमेरिका के बराबर होंगी यूपी की सड़कें
केंद्रीय मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ हुई चर्चा का एक किस्सा सुनाया। कहा कि उस समय बातचीत में यह चर्चा हुई थी कि अमेरिका का विकास इसलिए तेज है, क्योंकि वहां सड़कें ज्यादा और अच्छी हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक दिन अमेरिका के बराबर सड़कें बनेंगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।