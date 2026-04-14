ठेकेदार के मैनेजर की 3 टुकड़ों में मिली लाश, परिवार ने दूसरी पत्नी और साले के खिलाफ दी तहरीर

रविवार रात फाफामऊ रेलवे पुल पर 3 टुकड़ों में मैनेजर का शव मिला। इसके तीन घंटे पहले वह घर से लापता हुए थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए उनकी दूसरी पत्नी और साले के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। ठेकेदार के बड़े बेटे का 20 अप्रैल को मुंडन होने वाला था।

UP News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एमईएस के एक ठेकेदार के मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रविवार रात फाफामऊ रेलवे पुल पर तीन टुकड़ों में मैनेजर का शव मिला। वह तीन घंटे से घर से लापता थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए उनकी दूसरी पत्नी और साले के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। राजीव के बड़े बेटे का 20 अप्रैल को मुंडन होने वाला था। हंसी-खुशी के माहौल में परिवार में इसकी तैयारियों चल रही थीं। इसी बीच ठेकेदार अचानक घर से लापता हुए और रेलवे ट्रैक पर उनकी लाश मिली।

बहरिया थानाक्षेत्र के सिकंदरा के रहने वाले 49 वर्षीय राजीव कुमार मिश्र पुत्र राजेंद्र मिश्र शिवकुटी में लाला की सराय मोहल्ले में पत्नी सरिता और 12 वर्षीय बेटी काव्या के साथ रहते थे। राजीव एमईएस के ठेकेदार नंदन मिश्र के मैनेजर थे। भाई मनोज मिश्र ने बताया कि पत्नी सरिता और दारागंज निवासी साले प्रभाकर दुबे से विवाद के बाद रविवार रात आठ बजे राजीव घर से निकल गए थे। उनकी तलाश की जा रही थी, इसी दौरान शिवकुटी पुलिस ने फाफामऊ रेलवे पुल पर शव मिलने की जानकारी दी।

परिजनों ने बताया कि पहली पत्नी के 2006 में निधन के बाद 2009 में राजीव ने सरिता से दूसरी शादी की थी। पहली पत्नी से दो बेटे आकाश और छोटू हैं। दोनों रायपुर में रहकर नौकरी करते हैं। दूसरी पत्नी सरिता से बेटी काव्या है। पत्नी सरिता का सम्पत्ति को लेकर राजीव से विवाद होता था। इसमें सरिता का भाई भी मदद करता था। परिजनों का आरोप है कि सरिता ने राजीव पर दबाव बनाकर वाराणसी की जमीन अपने नाम करा ली थी। प्रभारी निरीक्षक शिवकुटी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है, जिसमें हत्या की आशंका जताते हुए पत्नी और साले पर आरोप लगाया गया है। जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।