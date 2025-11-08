Hindustan Hindi News
बहन की इंगेजमेंट की खरीदारी कर लौट रहे ठेकेदार भाई की हादसे में मौत, जश्न की जगह छाया मातम

Sat, 8 Nov 2025 06:41 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के लखनऊ में थाना क्षेत्र में बहन की इंगेजमेंट के लिए खरीदारी कर लौट रहे बाइक सवार ठेकेदार व उनकी पत्नी को शनिवार की दोपहर सुल्तानपुर हाइवे पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको सीएचसी गोसाईगंज ले जाया गया। जहां ठेकेदार को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि पत्नी को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद टक्कर मारने वाला वाहन भाग निकला। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल कर कार्रवाई शुरू की है।

गोसाईगंज इलाके के अमेठी कस्बे के पटवन टोला निवासी 55 वर्षीय ठेकेदार सईद चिनहट के मटियारी में रहते थे। शनिवार को उनके घर में छोटी बहन की इंगेजमेंट थी। इसको लेकर वह पत्नी उजमा के साथ शनिवार को गोसाईगंज खरीददारी करने गए थे। वहां से वह दोपहर को बाइक से लौट रहे थे। तभी क्षेत्र के ही सुल्तानपुर हाइवे पर काजीखेड़ा गांव के मोड़ के पास जब वह पहुंचे, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन इनकी बाइक में टक्कर मार कर निकल गया। हादसे में दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देने के बाद घायल दंपत्ति को सीएचसी गोसाईगंज पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने ठेकेदार सईद को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी पत्नी को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

रुक गई बहन की इंगेजमेंट

परिजनों के मुताबिक सईद की छोटी बहन की आज ही इंगेजमेंट थे। घर में तैयारियां चल रही थीं। मेहमानों का आना जारी था। शाम को बहराइच से लड़के वाले इंगेजमेंट के लिए आने वाले थे। इस बीच सईद अपनी पत्नी के साथ खरीदारी करने गए थे। तभी वह लौटते समय रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। उनकी मौत की खबर घर पहुंची तो कोहराम मच गया। परिजन व मेहमान फौरन अस्पताल पहुंचे। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने सईद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेहमान व परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं। फिलहाल उनकी बहन की इंगेजमेंट रोक दी गई है। बताया गया है कि मृतक की छोटी बहन की आज एंगेजमेंट थी जिसकी खरीदारी करके वो पत्नी संग बाइक से वापस घर लौट रहा था।

