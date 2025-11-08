बहन की इंगेजमेंट की खरीदारी कर लौट रहे ठेकेदार भाई की हादसे में मौत, जश्न की जगह छाया मातम

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में बहन की इंगेजमेंट की खरीदारी कर लौट रहे ठेकेदार भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई है, जबकि पत्नी को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद टक्कर मारने वाला वाहन भाग निकला।

यूपी के लखनऊ में थाना क्षेत्र में बहन की इंगेजमेंट के लिए खरीदारी कर लौट रहे बाइक सवार ठेकेदार व उनकी पत्नी को शनिवार की दोपहर सुल्तानपुर हाइवे पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको सीएचसी गोसाईगंज ले जाया गया। जहां ठेकेदार को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि पत्नी को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद टक्कर मारने वाला वाहन भाग निकला। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल कर कार्रवाई शुरू की है।

गोसाईगंज इलाके के अमेठी कस्बे के पटवन टोला निवासी 55 वर्षीय ठेकेदार सईद चिनहट के मटियारी में रहते थे। शनिवार को उनके घर में छोटी बहन की इंगेजमेंट थी। इसको लेकर वह पत्नी उजमा के साथ शनिवार को गोसाईगंज खरीददारी करने गए थे। वहां से वह दोपहर को बाइक से लौट रहे थे। तभी क्षेत्र के ही सुल्तानपुर हाइवे पर काजीखेड़ा गांव के मोड़ के पास जब वह पहुंचे, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन इनकी बाइक में टक्कर मार कर निकल गया। हादसे में दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देने के बाद घायल दंपत्ति को सीएचसी गोसाईगंज पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने ठेकेदार सईद को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी पत्नी को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।