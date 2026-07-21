ऑफिस में संविदाकर्मी ने महिलाकर्मी से की मारपीट, गला दबाने कोशिश, शारीरिक उत्पीड़न का भी आरोप
यूपी की राजधानी लखनऊ में संविदाकर्मी ने महिलाकर्मी से मारपीट की। गला दबाने की कोशिश की। संविदाकर्मी पर डेढ़ महीने से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलीगंज स्थित खाद्य एवं औषधि विभाग की प्रयोगशाला ऑफिस में कार्यरत एक महिला कर्मचारी से मारपीट और गला दबाने का मामला सामने आया है। पीड़िता महिला कर्मचारी ने विभाग में तैनात संविदाकर्मी पर डेढ़ महीने से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अलीगंज पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सेक्टर-सी अलीगंज निवासी पीड़िता प्रयोगशाला में बेंच केमिस्ट के पद पर कार्यरत है। पीड़िता के अनुसार बाराबंकी निवासी संविदाकर्मी आदेश यादव पिछले करीब डेढ़ महीने से उसे लगातार परेशान कर रहा था। वह बार-बार मिलने और बात करने का दबाव बनाता था। मना करने पर आरोपी आत्महत्या कर उसका नाम लगाने की धमकी देता था। इस संबंध में पीड़िता के पास व्हाट्सएप चैट भी मौजूद हैं। पीड़िता का आरोप है कि 10 जुलाई की दोपहर करीब 3 बजे आदेश यादव अपनी बहन के साथ प्रयोगशाला पहुंचा। वहां उसने पीड़िता को बाहर चलने के लिए कहा। विरोध करने पर आरोपी ने उसे धक्का दिया और गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। बचने के प्रयास में दोनों के बीच हाथापाई हुई।
अनुचित तरीके से छेड़छाड़ भी की
मारपीट में पीड़िता के गले, आंख, गाल और पीठ पर चोटें आईं। आरोपी ने कार्यस्थल पर उसके साथ अनुचित तरीके से छेड़छाड़ भी की। घटना के बाद घायल अवस्था में सहकर्मियों ने पीड़िता को देखा। पीड़िता ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को घटना की जानकारी दी।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
पीड़िता की शिकायत पर अलीगंज कोतवाली में आदेश यादव के खिलाफ मारपीट, गला दबाने और उत्पीड़न की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर अलीगंज ध्रुव कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। प्रयोगशाला के सीसीटीवी फुटेज और सहकर्मियों के बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें