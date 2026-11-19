लखनऊ के अलीगंज में कोटक बैंक के सेल्स मैनेजर अनुराग शुक्ला की हत्या की साजिश पत्नी ने प्रेमी सिपाही के साथ मिलकर रची थी। सिपाही ने छह लाख रुपये की सुपारी दी थी। पुलिस ने प्रेमी युगल समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक शूटर फरार है। सिपाही निलंबित कर दिया गया है।

लखनऊ, संवाददाता: अलीगंज में कोटक बैंक के सेल्स मैनेजर अनुराग शुक्ला की गोली मारकर हत्या करवाने की साजिश उसकी पत्नी ने प्रेमी सिपाही के साथ रची थी। सिपाही ने प्रेमिका के कहने पर उसके पति को खत्म करने के लिए छह लाख रुपए की सुपारी शूटरों को दी थी। हमलावरों का निशाना चूकने से अनुराग के बाजू में गोली लगी थी। यही नहीं प्रेमी सिपाही दोबारा सेल्स मैनेजर की हत्या करवाने की साजिश रच रहा था। डीसीपी उत्तरी की क्राइम टीम, अलीगंज पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए प्रेमी युगल समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। एक शूटर मनोज राजपूत असलहे समेत फरार है। सिपाही नितिन राणा को निलंबित कर दिया गया है।

डीसीपी अमित आनंद ने पुलिस टीम को 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। डीसीपी उत्तरी अमित कुमार आनंद ने बताया कि मड़ियांव के विष्णु विहार कॉलोनी निवासी अनुराग शुक्ला को पुरनिया के केंद्रीय भवन के पास एक फॉस्ट फूड स्टॉल पर 28 अक्तूबर की रात 11 बजे गोली मारी गई थी। शूटरों का निशाना चूकने से अनुराग के दाएं हाथ पर गोली लगी और वह घायल हो गया। पहले पुलिस ने गोली चलने या किसी के घायल होने की बात को नकार दिया था।

प्रेमी और पीड़ित की पत्नी की कॉल डिटेल खंगाली अनुराग की शिकायत पर अलीगंज पुलिस ने मुकदमा लिखा और परिवार के दूसरे सदस्यों पर रंजिश की बात कही, लेकिन जब पुलिस ने परिवार के उन सदस्यों की पड़ताल की तो कुछ हासिल नहीं हुआ। सर्विलांस टीम व अलीगंज पुलिस ने आठ सौ सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की मदद से छानबीन की तो अहम सुराग हाथ लगे। इसी सुराग के तहत अनुराग की पत्नी आशी और लखनऊ पुलिस लाइन में तैनात सिपाही नितिन राणा की कॉल डिटेल खंगाली गई। फुटेज में दिखे शूटरों के के रास्ते की छानबीन की गई

ये हुए गिरफ्तार बागपत बड़ौत बेनौली अड्डा का मयंक वशिष्ठ, बड़ौत ठाकुरद्वारा का शुभम शर्मा, न्यू रामनगर बड़ौत के शिवम राजपूत, बागपत दोघट दोहा के नितिन राणा, मड़ियांव दाऊद नगर विष्णु विहार की आशी मिश्रा गिरफ्तार हैं।

दो दिन की रेकी, फिर मारी गोली एसीपी शशि प्रकाश ने बताया कि आशी व नितिन ने अनुराग की हत्या की साजिश तीन माह पहले रची। इसी के तहत मयंक व मनोज राजपूत 26 अक्तूबर को लखनऊ पहुंचे। दो दिन तक अनुराग की रेकी की। फिर 28 अक्तूबर की रात मयंक ने फॉस्ट फूड स्टॉल पर खड़े अनुराग को गोली मारी। गनीमत रही कि गोली अनुराग के हाथ में लगी। शूटरों ने पूरी वारदात के दौरान सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल किया, जिससे वह पकड़े न जा सके।

अनुराग को रास्ते से हटाने की योजना बनाई अलीगंज एसीपी शशि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि आशी को संदेह था कि पति अनुराग कई महिलाओं से बातचीत करता है। ऐसे में नितिन के साथ मिलकर उसने अनुराग की हत्या की योजना बनाई। नितिन ने अपने परिचित बागपत के शूटर मयंक वशिष्ठ उर्फ लाला, शुभम शर्मा व अन्य से संपर्क करके अनुराग की हत्या करने के लिए छह लाख रुपए में सुपारी दी थी। कुछ रकम एडवांस में मयंक के भाई शिवम को दी गई थी। आरोपी मयंक पर बागपत में हत्या के प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट समेत छह मामले व शुभम पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत दो मामले दर्ज हैं।