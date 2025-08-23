लोहिया संस्थान में संविदा कर्मचारियों पर सख्ती, अब सिर्फ परिवार के लिए ही मिलेंगे ओपीडी टोकन

लोहिया संस्थान में अब संविदा कर्मचारी अपने परिचित मरीजों को डॉक्टर की सलाह के लिए ओपीडी टोकन नहीं दिला सकेंगे। इस पर पाबंदी लगा दी है। संविदा कर्मचारी अपने माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन व बच्चों के लिए ही ओपीडी टोकन जारी करा सकेंगे।

लखनऊ स्थित लोहिया संस्थान में अब संविदा कर्मचारी अपने परिचित मरीजों को डॉक्टर की सलाह के लिए ओपीडी टोकन नहीं दिला सकेंगे। इस पर पाबंदी लगा दी है। संविदा कर्मचारी अपने माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन व बच्चों के लिए ही ओपीडी टोकन जारी करा सकेंगे।

संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अरविंद सिंह ने स्टाफ काउंटर से ओपीडी टोकन लेने के नियमों में सख्ती बरतने का फैसला किया है। 22 अगस्त को जारी पत्र में कहा है कि संविदा कर्मचारी गलत ढंग व मनमाने तरीके से टोकन ले रहे हैं। इससे अव्यवस्था फैल रही है। इस पर रोक लगाई जाती है। सिर्फ संविदा कर्मचारी के परिवारीजनों के लिए ही टोकन जारी किया जाएगा। इससे इतर किसी को भी स्टाफ काउंटर से ओपीडी टोकन जारी नहीं किया जाएगा। अधीक्षक के आदेश से संविदा कर्मचारियों में खासी नाराजगी है।