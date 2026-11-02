चेक मीटर लगवाकर भी इस शहर के उपभोक्ता परेशान, महीनों बाद भी सही बिजली बिल नहीं

केस्को की आठ हेल्पडेस्क पर रोजाना करीब 500 उपभोक्ता बिल संबंधी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। करीब 20 प्रतिशत शिकायतों के निस्तारण के लिए उपभोक्ताओं को बार-बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। शिकायतें दर्ज कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कानपुर के बिजली उपभोक्ताओं को केस्को में बिल संशोधित कराने के लिए तीन से चार महीने तक चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन उपभोक्ताओं को हो रही है, जिन्होंने मीटर तेज चलने की शिकायत पर चेक मीटर लगवाया था। चेक मीटर लगाने, निर्धारित अवधि बाद उसे उतारने और जांच के आधार पर बिल संशोधित करने की प्रक्रिया अलग-अलग चल रही है। नतीजा यह है कि उपभोक्ताओं को महीनों बाद भी सही बिल नहीं मिल पा रहा है। वहीं, बिल जमा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काटे जाने की समस्या भी झेलनी पड़ रही है।

केस्को की आठ हेल्पडेस्क पर रोजाना करीब 500 उपभोक्ता बिल संबंधी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। इनमें लगभग 20 प्रतिशत शिकायतों के निस्तारण के लिए उपभोक्ताओं को बार-बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। केस्को ने हेल्पडेस्क को वन-प्वाइंट सेंटर के रूप में विकसित किया था, ताकि उपभोक्ताओं को अलग-अलग कार्यालयों में न जाना पड़े। इसके बावजूद शिकायतें दर्ज कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कई मामलों में उपभोक्ताओं को हेल्पडेस्क से परेड बिजलीघर स्थित बिलिंग अनुभाग भेज दिया जाता है।

एकीकृत व्यवस्था में भी पुराना ढर्रा केस्को में डिवीजन व्यवस्था खत्म कर एकीकृत व्यवस्था लागू की गई है। दावा था कि इससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान आसान और तेज होगा, लेकिन बिल संशोधन के मामलों में उपभोक्ताओं को अब भी अलग-अलग स्तर पर दौड़ना पड़ रहा है। मीटर लगाने, उतारने और बिल संशोधित करने की जिम्मेदारी अलग-अलग स्तरों पर होने से प्रक्रिया लंबी खिंच रही है।

40 हजार का बिल, कट रही बिजली नौबस्ता निवासी एचएस तिवारी ने अगस्त में मीटर तेज चलने की शिकायत की थी। सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने एक सप्ताह बाद चेक मीटर लगवाने के लिए दोबारा आवेदन किया। करीब एक महीने बाद चेक मीटर लगाया गया और डेढ़ महीने बाद उसे उतारा गया। इसके बावजूद उनका बिल अब तक संशोधित नहीं हुआ है। उनके पास 40 हजार रुपये का गलत बिल आया है। बिल जमा नहीं करने पर बिजली बार-बार काटी जा रही है।

ढाई महीने बाद भी संशोधित बिल नहीं कल्याणपुर निवासी राजीव के मुताबिक, चेक मीटर लगाने और उतारने की प्रक्रिया में ही ढाई महीने लग गए। अब पुराने और नए मीटर की रीडिंग के आधार पर अतिरिक्त यूनिटों का बिल घटाकर संशोधित बिल जारी नहीं किया गया है। उनका कहना है कि पहले भी ऐसी समस्या हुई थी, लेकिन कल्याणपुर डिवीजन में करीब डेढ़ महीने में समाधान हो गया था। नई व्यवस्था में परेशानी और बढ़ गई है।