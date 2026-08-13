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कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को योजनाओं का सपोर्ट, परिवारों तक पहुंच रही सोशल सिक्योरिटी

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की कठिनाइयों और उनके परिवारों के लिए यूपी बीओसीडब्ल्यू बोर्ड द्वारा प्रदान की गई योजनाएं जानें। रजिस्ट्रेशन से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, और विषम परिस्थितियों में सहायता की बात करें, जो इन मेहनतकश लोगों के जीवन को आसान बनाते हैं।

कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को योजनाओं का सपोर्ट, परिवारों तक पहुंच रही सोशल सिक्योरिटी
Construction workers (Symbolic Image)

शहरों की इमारतें, सड़कें, पुल, मकान और फैक्ट्री देखकर लोग विकास की बात करते हैं। लेकिन इनके पीछे उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मेहनत होती है, जो धूप, धूल, बारिश और जोखिम के बीच रोज काम करते हैं।

निर्माण श्रमिक का काम आसान नहीं होता। साइट बदलती रहती है और इनकम नियमित नहीं रहती। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई, बीमारी और दूसरे खर्च संभालना मुश्किल हो जाता है।

इसीलिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी जरूरी है। यूपी बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के जरिए रजिस्टर्ड श्रमिकों और उनके परिवारों को अलग-अलग योजनाओं से जोड़ने की व्यवस्था है।

मकसद साफ है। जो श्रमिक विकास की इमारत खड़ी करता है, उसके अपने परिवार की नींव भी मजबूत रहे।

रजिस्ट्रेशन से शुरू होती है सुरक्षा

किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए पहला कदम रजिस्ट्रेशन है। कई निर्माण श्रमिक लंबे समय तक काम करते हैं, लेकिन पंजीकरण नहीं कराते। इससे वे उनके लिए बनाई गई योजनाओं से दूर रह जाते हैं।

यूपी बीओसीडब्ल्यू पोर्टल पर पंजीयन, नवीनीकरण, सर्टिफिकेट डाउनलोड और योजना आवेदन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इससे श्रमिक को योजना तक पहुंचने का डिजिटल रास्ता मिलता है।

रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिक की पहचान सिस्टम में दर्ज होती है। यही पहचान आगे मदद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाती है।

रजिस्ट्रेशन से पहचान, पहचान से अधिकार, श्रमिक परिवार को मिला नया आधार।

परिवार तक पहुंचता है असली सपोर्ट

अगर श्रमिक बीमार हो जाए, चोट लग जाए या कुछ समय तक काम न मिले, तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। इसीलिए योजनाओं का असर परिवार तक पहुंचना जरूरी है।

बच्चों की पढ़ाई, प्रसव, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु या दिव्यांगता जैसी स्थितियों में मदद का मकसद यही है कि परिवार आर्थिक संकट में अकेला न रह जाए।

निर्माण श्रमिक रोज दूसरों के घर बनाता है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि उसके अपने घर में भी सुरक्षा बनी रहे।

मजदूर को साथ, परिवार को सहारा, मुश्किल समय में मिला मजबूत किनारा।

बच्चों की पढ़ाई को मिला सहारा

आर्थिक परेशानी आने पर बच्चों की पढ़ाई सबसे पहले प्रभावित हो सकती है। फीस, किताब, यूनिफॉर्म और दूसरे खर्च संभालना मुश्किल हो जाता है।

यूपी बीओसीडब्ल्यू पोर्टल पर संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाएं बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में मदद कर सकती है।

हर श्रमिक चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े और आगे बेहतर काम चुने। पढ़ाई जारी रहने से परिवार के भविष्य को नई दिशा मिलती है।

मातृत्व और बालिका सहायता से भरोसा

महिला श्रमिकों के सामने अलग चुनौतियां होती हैं। गर्भावस्था, प्रसव और नवजात बच्चे की देखभाल का खर्च परिवार पर दबाव बढ़ा सकता है।

यूपी बीओसीडब्ल्यू पोर्टल पर मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना भी शामिल है। यह केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि मां और बच्चे की सेहत और सुरक्षा से जुड़ा भरोसा भी है।

दुर्घटना और बीमारी में जरूरी सुरक्षा

कंस्ट्रक्शन साइट पर ऊंचाई, भारी मटेरियल, मशीन, बिजली और लोहे के बीच काम करने से दुर्घटना का जोखिम बना रहता है।

यूपी बीओसीडब्ल्यू पोर्टल पर निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना जैसी योजनाएं सूचीबद्ध हैं। गंभीर चोट या मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता परिवार को संभलने का मौका दे सकती है।

गंभीर बीमारी भी बड़ा संकट बन सकती है। दवा, जांच और अस्पताल का खर्च परिवार की जमा पूंजी खत्म कर सकता है। ऐसी सहायता राहत का रास्ता बन सकती है।

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बेटी की शादी में परिवार को सहारा

श्रमिक परिवारों के लिए बेटी की शादी बड़ा आर्थिक दायित्व हो सकती है। कम और अनियमित आय के बीच यह खर्च परिवार पर अतिरिक्त दबाव डालता है।

यूपी बीओसीडब्ल्यू पोर्टल पर कन्या विवाह सहायता योजना भी सूचीबद्ध है। ऐसी योजना परिवार को इस जिम्मेदारी को सम्मान के साथ पूरा करने में मदद कर सकती है।

स्किल ट्रेनिंग से मजदूर को नई पहचान

सोशल सिक्योरिटी का मतलब केवल आर्थिक मदद नहीं है। श्रमिक की स्किल को पहचान देना भी जरूरी है।

कई श्रमिक काम करते हुए राजमिस्त्री, प्लंबर, पेंटर या इलेक्ट्रिशियन जैसी स्किल सीखते हैं। लेकिन उनके पास औपचारिक सर्टिफिकेट नहीं होता।

रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी आरपीएल ट्रेनिंग से पहले से सीखी गई स्किल का असेसमेंट और सर्टिफिकेशन किया जा सकता है। इससे बेहतर काम और ज्यादा मजदूरी पाने का रास्ता खुल सकता है।

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निर्माण श्रमिक, विकास की असली ताकत

किसी भी शहर की रफ्तार निर्माण श्रमिकों के बिना संभव नहीं है। वे सड़क, घर, अस्पताल, स्कूल, फैक्ट्री और पुल बनाते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा और सम्मान विकास की जरूरी शर्त है।

योजनाओं का सही सपोर्ट मिले, तो बच्चों की पढ़ाई जारी रह सकती है। बीमारी, दुर्घटना और मातृत्व से जुड़ी जरूरतों में सहारा मिल सकता है।

लेबर वेलफेयर का असली मतलब यही है कि मेहनत करने वाले हाथों को सिस्टम का भरोसा मिले।

सोशल सिक्योरिटी से मजबूत होता परिवार

कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जीवन मेहनत और अनिश्चितता से भरा होता है। रजिस्ट्रेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व, दुर्घटना सुरक्षा और स्किल ट्रेनिंग का सही कनेक्ट उनके परिवारों को मजबूत बना सकता है।

जो व्यक्ति हमारे शहर बनाता है, उसके परिवार को भी सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य का भरोसा मिलना चाहिए।

यूपी बीओसीडब्ल्यू बोर्ड और श्रम कल्याण से जुड़ी योजनाएं इसी दिशा में काम कर सकती हैं। जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा निर्माण श्रमिक रजिस्ट्रेशन कराएं, सही जानकारी लें और योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त करें।

साइट पर श्रम, घर में सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी से श्रमिक परिवार को मिली नई दिशा।

पाठकों के लिए नोट: यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है। इसमें हिंदुस्तान की कोई एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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