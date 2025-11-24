अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अब पूरा, नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कल होने वाले ध्वजारोहण का महत्व

संक्षेप: श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि कल होने वाला ध्वजारोहण समारोह इस बात का ऐलान भी है कि मंदिर का निर्माण अब पूरा हो गया है। उन्होंने इसके महत्व के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर पवित्र ध्वज फहराएंगे।

अयोध्या में कल होने वाले ध्वजारोहण समारोह को लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि यह केवल एक सार्वजनिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह इस बात का ऐलान भी है कि मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर पवित्र ध्वज फहराएंगे। इसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। राम मंदिर समेत अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है।

नृपेंद्र मिश्रा ने एएनआई से बातचीत में कहा कि भगवान अब अपने मंदिर में अपने सही स्थान पर विराजमान हैं। भगवान राम का परिवार अब पहले तल पर विराजमान हैं। उनके भाई, उनके परम सेवक हनुमान जी और सीता जी अब पारिवारिक मंदिर में हैं। प्रधानमंत्री जब ध्वज फहराएंगे तो इनकी आरती भी होगी। कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम’ भगवान राम के सामाजिक सद्भाव के संदेश के अनुसार निमंत्रितों की सूची बनाई गई है। यह केवल वीआईपी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के भक्त शामिल हैं, जिनमें वे लोग भी हैं जिन्हें पहले कभी आमंत्रित नहीं किया गया।

ध्वजारोहण समारोह में विभिन्न वर्गों के लोग आमंत्रित मिश्रा ने बताया कि यह मत सोचिए कि (6000-8000 आमंत्रितों की सूची) केवल वीआईपी की है। इसमें वे लोग भी हैं जिन्हें पहले कभी नहीं बुलाया गया। वे उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनके साथ भगवान राम ने भोजन साझा किया और जिनकी सुविधाओं का उपयोग किया। हम बचपन से निषाद जी और शबरी माता की कहानियाँ सुनते आए हैं। यह एक बड़ा समुदाय है… वे सभी यहाँ होंगे।

उन्होंने आगे बताया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सभी व्यवस्थाओं की देखरेख कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के सामाजिक सद्भाव के संदेश को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में आमंत्रित भक्त हर वर्ग और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। चूंकि अयोध्या धाम पूर्वी यूपी में स्थित है, इसलिए यह तय किया गया कि उन भक्तों को बुलाया जाए जिनका अयोध्या धाम से गहरा संबंध है। इस तरह 6000-8000 लोगों की सूची तैयार की गई है।

परिसर के कुछ काम दिसंबर में पूरे होंगे मंदिर निर्माण पर प्रतिक्रिया देते हुए मिश्रा ने कहा, “सभी निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरे हो जाएंगे। मंदिर तैयार है। लेकिन अन्य कार्य, जैसे हमारा जीरो-डिस्चार्ज सीवेज नियंत्रण, जारी रहेगा। मशीनें लगाई जाएंगी और काम शुरू होगा। 71 एकड़ भूमि में से 70% पर हरियाली है, जिसमें वाटिका, घास, फूल, पौधे और पेड़ शामिल हैं। शोध के आधार पर रामायण में वर्णित पेड़ यहाँ लगाए गए हैं। ये सभी कार्य पूरे होंगे।