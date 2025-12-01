वाराणसी में लखनऊ हाईवे पर सिक्सलेन टनल का निर्माण शुरू, नीचे से गाड़ियां, ऊपर से दौड़ेगा विमान

संक्षेप: वाराणसी में लखनऊ नेशनल हाईवे पर सिक्सलेन टनल का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसके बन जाने से यहां के बाबतपुर स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई करीब डेढ़ गुना बढ़ जाएगी। टनल में नीचे से गाड़ियां चलेंगी और ऊपर से विमान दौड़ेगा।

वाराणसी में लखनऊ नेशनल हाइवे पर सिक्सलेन टनल का निर्माण शुरू हो गया है। सबसे पहले बेस तैयार करने के लिए खुदाई का काम शुरू हुआ है। टनल निर्माण के बाद बाबतपुर एयरपोर्ट का रनवे इसी के ऊपर से गुजरेगा। टनल में नीचे गाड़ियां चलेंगी और उपर से विमान दौड़ेंगे। एयरपोर्ट के पास बाबतपुर चौराहे से बसनी की ओर इसका निर्माण हो रहा है। टनल में सुरक्षा के पूर्ण इंतजाम होंगे। जिसमें सीसीटीवी कैमरे और दोनों छोर पर सेंट्री पोस्ट (सुरक्षा बूथ) शामिल होंगे। जलनिकासी के लिए टनल के भीतर ड्रेन बनाए जाएंगे और इसका पानी सपम्वेल में इकट्ठा होगा।

एयरपोर्ट विस्तार के तहत नए टर्मिनल भवन और मल्टीस्टोरी कार पार्किंग के निर्माण के साथ-साथ रनवे विस्तार की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वर्तमान में रनवे की लंबाई 2745 मीटर है, जो विस्तार के बाद करीब डेढ़ गुना 4075 मीटर हो जाएगी। इसके बनने और रनवे विस्तारीकरण के बाद विमानों की जीरो दृश्यता पर लैंडिंग संभव हो पाएगी। अभी घने कोहरे में विमानों को उतरने की मंजूरी नहीं मिल पाती है।

दरअसल, एयरपोर्ट विस्तार योजना के तहत रनवे निर्माण में नेशनल हाइवे-31 का एक हिस्सा आ रहा है। इसके चलते बाबतपुर चौराहे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और इस स्थान पर रनवे बनेगा। इसके विकल्प के रूप में 2.89 किलोमीटर लंबी फोरलेन अप्रोच रोड का निर्माण होगा, जो तीन गांवों से गुजरेगी। इसी लम्बाई में 450 मीटर लंबी और 26 मीटर चौड़ी (छह लेन) टनल भी बनाई जाएगी।