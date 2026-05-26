यूपी में ट्रैफिक ड्यूटी से बच रहे सिपाही, कई जिलों में आधे से कम ने दी आमद, जानें वजह
ट्रैफिक के बढ़ते दबाव और सड़क सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिक पुलिस से करीब 5 हजार सिपाहियों का ट्रांसफर ट्रैफिक विभाग में किया गया है। लेकिन बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नई तैनाती पर आमद कराने से बच रहे हैं। कई बड़े जिलों में आधे से कम सिपाहियों ने ही ट्रैफिक विभाग में ज्वाइन किया है।
UP Police Constable: उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव और सड़क सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिक पुलिस से करीब पांच हजार सिपाहियों का ट्रांसफर ट्रैफिक विभाग में किया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नई तैनाती पर आमद कराने से बच रहे हैं। कई बड़े जिलों और महानगरों में आधे से कम सिपाहियों ने ही ट्रैफिक विभाग में ज्वाइन किया है। गोरखपुर में 200 सिपाहियों का ट्रैफिक विभाग में ट्रांसफर किया गया है, लेकिन अब तक केवल 96 ने ही आमद कराई है। इसी तरह गौतमबुद्धनगर में 21 प्रतिशत, प्रयागराज में 44 प्रतिशत, कानपुर में 46 प्रतिशत सिपाहियों ने ही आमद कराई है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक ट्रैफिक ड्यूटी को लेकर पुलिसकर्मियों में कोई खास उत्साह नहीं है। ट्रैफिक विभाग में लंबे समय तक सड़क पर ड्यूटी, भीषण गर्मी, प्रदूषण, लगातार चेकिंग और आमजन के सीधे दबाव जैसी परिस्थितियों के कारण कई सिपाही इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पुलिसकर्मी मेडिकल, छुट्टी या अन्य प्रशासनिक कारणों का सहारा लेकर आमद टाल रहे हैं। दरअसल, शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ते वाहन, जाम और सड़क हादसों को देखते हुए मुख्यालय स्तर से यह बड़ा कदम उठाया गया था। इन पुलिसकर्मियों का तीन साल के लिए ट्रांसफर किया गया है। माना जा रहा है कि पर्याप्त संख्या में सिपाहियों की तैनाती होने पर ट्रैफिक प्रबंधन, वीआईपी मूवमेंट और सड़क सुरक्षा अभियानों में राहत मिलेगी।
हालांकि अपेक्षित संख्या में आमद नहीं होने से कई जिलों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की योजना प्रभावित हो रही है। पुलिस मुख्यालय अब उन सिपाहियों की सूची तैयार करा रहा है जिन्होंने अब तक आमद नहीं कराई है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी को कार्यभार ग्रहण कराने के लिए सख्ती की जाएगी।
|जनपद
|स्थानांतरित
|आमद कराई
|गोरखपुर
|200
|96
|गौतमबुद्ध नगर
|225
|48
|प्रयागराज
|225
|100
|कानपुर
|225
|103
|आगरा
|225
|127
|मेरठ
|200
|104
|अयोध्या
|200
|121
|लखनऊ
|225
|156
|वाराणसी
|225
|168
रूल्स तोड़ने वाले वाहनों पर चला हंटर, 34 लाख जुर्माना ठोंका
उधर, अयोध्या में यातायात नियमों का उल्लघंन कर सड़कों पर फर्राटा भरने वाले वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस का हंटर चला। दो दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान के तहत जिले के सभी टोल प्लाजा पर वाहनों की चेकिंग की गई। कुल 2935 वाहन चेक किए गए। इसमें 293 वाहन ट्रैफिक नियमों धज्जियां उड़ाते पाए गए। सभी वाहनों पर 33 लाख 99 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
सड़क हादसे पर अंकुश के लिए यातायात निदेशालय के निर्देश पर जिले के नेशनल हाइवे के रौनाही, अयोध्या- प्रयागरात स्थित भरतकुंड और अयोध्या- रायबरेली स्थित मिल्कीपुर में टोल प्लाजा पर शनिवार और रविवार को रात्रि आठ बजे से 11 बजे तक वाहनों की चेकिंग की गई। एसपी यातायात एपी सिंह के नेतृत्व में तक नशे की हालत में वाहन चलाने, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हार्न, हूटर लगे, हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट एवं नाबालिग द्वारा वाहन चलाने की चेकिंग की गई। चेकिंग में यातायात निरीक्षक अजय कुामर यादव सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने सभी टोल प्लाजा पर अभियान चलाकर प्रवर्तन की कार्यवाही की। दो दिवसीय अभियान के तहत शराब के नशे में 81 वाहनों पर छह लाख 90 हजार रुपए, मोडीफाइड साइलेंसर के 42 वाहनों पर 42 हजार, प्रेशर हार्न के 249 वाहनों पर 24 लाख 72 हजार, हूटर के दो वाहनों पर 20 हजार, एचएसआरपी और दोषपूर्ण नंबर प्लेट के 35 वाहनों पर एक लाख 75 हजार रुपये शमन शुल्क लगाया गया।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें