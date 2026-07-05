महिला कांस्टेबल संग कमरे में रंगरेलियां मना रहा था सिपाही, पत्नी ने परिवार संग बोला धावा; जमकर पीटा

हमीरपुर में एक सिपाही एक महिला कांस्टेबल संग कमरे में रंगरेलियां मना रहा था। प्रतापगढ़ से आई उसकी पत्नी ने कमरे पर अचानक धावा बोलकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पत्नी ने पति की सबके सामने पिटाई कर दी। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Extramarital Affair : उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां प्रतापगढ़ से अपनी तीन महीने की मासूम बच्ची के साथ आई महिला ने पुलिस और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के साथ एक कमरे पर धावा बोलकर अपने सिपाही पति को महिला कांस्टेबल के साथ रंगरेलियां मनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला पुलिस के सामने ही अपने पति के बाल खींचते और तमाचे मारते हुए दिख रहा है। पुलिस सिपाही पति और महिला कांस्टेबल दोनों को अपने साथ कोतवाली ले गई। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

यह वायरल वीडियो तीन जुलाई की रात का बताया जा रहा है। इसमें दिख रहा है कि कांस्टेबल की पत्नी, उसकी बड़ी साली और घर के अन्य सदस्य पुलिस के साथ किराए के एक कमरे में पहुंचते हैं। वहां सिपाही पति एक महिला कांस्टेबल के साथ रंगेहाथ पकड़े जाते हैं। इसपर आक्रोशित पत्नी पुलिस के सामने ही पति पर जमकर थप्पड़ों की बारिश कर देती है। मौजूद पुलिसकर्मी किसी तरह मामला शांत कराते हैं और सभी को कोतवाली ले जाते हैं। फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। वहीं कांस्टेबल की पत्नी परेशान है और उसने महिला कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक रामआसरे सरोज ने बताया कि महिला ने पति और महिला कांस्टेबल के खिलाफ किसी किस्म की कोई तहरीर नहीं दी थी। तहरीर न मिलने की वजह से सुबह दोनों को थाने से छोड़ दिया गया।

प्रतापगढ़ से दोनों के बीच हैं नजदीकियां पुलिस ने बताया कि प्रतापगढ़ के महिला थाने में तैनात महिला कांस्टेबल का वहीं पर तैनात सिपाही से प्रेमप्रंसग चल रहा था। कांस्टेबल शादीशुदा है और उसके तीन माह की बच्ची है, जबकि महिला कांस्टेबल की भी दो शादियां हो चुकी हैं। पहले पति की मौत होने के बाद दूसरे पति से उसका तलाक का मुकदमा चल रहा है। इतना ही नहीं महिला कांस्टेबल ने एक अन्य युवक पर रेप का मुकदमा भी दर्ज करा रखा है।