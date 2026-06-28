यूपी पुलिस में भ्रष्टाचार का आरोप लगाना पड़ा भारी, सिपाही सुशील शुक्ला नौकरी से बर्खास्त

यूपी पुलिस अधिकारियों पर कथित भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप लगाने वालेसिपाही सुशील कुमार शुक्ला को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद यह कार्रवाई की गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करने सीएम योगी से गुहार लगाई थी।

UP News: यूपी पुलिस विभाग में कथित भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करना लखनऊ पुलिस लाइन के सिपाही सुशील कुमार शुक्ला को भारी पड़ गया। सीएम योगी को संबोधित वीडियो में विभाग के भीतर रिश्वतखोरी और पुलिसकर्मियों से अवैध वसूली के आरोप लगाने के बाद विभागीय जांच हुई। वहीं, कार्रवाई पूरी होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया।

मई 2026 में बर्खास्त सिपाही सुशील कुमार शुक्ला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर कई वीडियो जारी किए थे। इन वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर गार्ड कमांडरों तक रिश्वतखोरी की एक संगठित श्रृंखला सक्रिय है, जिसके माध्यम से निचले स्तर के पुलिसकर्मियों से हर महीने लगभग 2 हजार रुपये की अवैध वसूली की जाती है। उन्होंने आरोपित अधिकारियों को काले अंग्रेज बताते हुए पुलिसकर्मियों के शोषण का भी आरोप लगाया था।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने तत्काल विभागीय जांच शुरू की। जांच की जिम्मेदारी महिला अपराध शाखा के एसीपी को सौंपी गई। इसके बाद सोशल मीडिया नीति के उल्लंघन और विभाग की छवि धूमिल करने के आरोप में शुक्ला को निलंबित कर दिया गया। विभागीय जांच के दौरान शुक्ला ने एक और वीडियो जारी कर जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जिन आईपीएस अधिकारियों पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उन्हीं के अधीन उनकी शिकायत की जांच कराई जा रही है, इसलिए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। उन्होंने मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी अथवा न्यायिक आयोग से कराने की मांग भी की थी।

हालांकि शुक्ला की विभागीय कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि शुक्ला द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और विभाग की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है।

हरदोई में दारोगा सहित तीन पुलिसकर्मी निलंबित उधर, हरदोई में लकड़ी से लदी पिकअप को कथित रूप से अवैध तरीके से रोकने और चालक के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली देहात थाने में तैनात एक उपनिरीक्षक समेत तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है।

पुलिस मीडिया सेल के अनुसार, कोतवाली देहात में तैनात उपनिरीक्षक अरविंद सिंह, आरक्षी रामकिशन और आरक्षी मोनू सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बिना उच्चाधिकारियों को अवगत कराए लकड़ी से लदी एक पिकअप गाड़ी को रोक वाहन चालक से अभद्र व्यवहार किया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक ने इसे गंभीरता से लेते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।