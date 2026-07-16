सिपाही सुसाइड में नया मोड़, एसओ और 2 सिपाहियों की वजह से जान दे रहा, सुधीर का ऑडियो वायरल
यूपी के बुलंदशहर में सिपाही सुधीर सुसाइड में नया मोड़ आ गया। सुधीर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह कहता है कि वह एसओ साहब और दो सिपाही की वजह से अपनी जान दे रहा है।
बुलंदशहर में औरंगाबाद थाना क्षेत्र की लखावटी पुलिस चौकी पर तैनात एक सिपाही ने बृहस्पतिवार तड़के रायफल से गोली मारकर आत्म कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्मार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। उधर, मृतक सिपाही का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह औरंगाबाद थानाध्यक्ष और दो सिपाहियों पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहा है। वायरल ऑडियो में सिपाही कह रहा है कि एसओ साहब, सिपाही और मुंशी की वजह वह अपनी जान दे रहा रहा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है।
वहीं आत्महत्या के मामले में एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। सिपाही द्वारा अपनी जान देने से पहले वायरल हुए ऑडियो में लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद, एसएसपी ने थाना प्रभारी राहुल कुमार समेत दो सिपाहियों अंकित गुर्जर और सुधीर को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है।
जनपद आगरा के थाना इरादतनगर के गांव सीकेचा निवासी जगवीर सिंह का 25 वर्षीय पुत्र सुधीर ठाकुर करीब तीन माह से औरंगाबाद थाने में तैनात था। वह 2025 बैच का सिपाही था। बताया जाता है कि रात्रि में सिपाही सुधीर की ड्यूटी लखावटी पुलिस चौकी पर थी। देर रात्रि करीब तीन बजे सिपाही सुधीर लखावटी मध्य गंग नहर की पटरी पर पहुंचा। पीछे से उसका साथी सौरभ शर्मा भी मौके पर पहुंच गया। सुधीर ने खुद की रायफल से जैसे ही हवाई फायर किया तो साथी सिपाही सौरभ भागकर लखावटी पुलिस चौकी पर पहुंचा ओर चौकी प्रभारी को घटना की जानकारी दी।
इस दौरान पुलिस को आता देख सुधीर ने रायफल से खुद को गोली मार ली। गोली गर्दन में लगते ही सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। सूचना पर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, एसपी सिटी अभिषेक प्रतापअजेय,सीओ सिटी प्रखर पांडेय भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे ओर घटनास्थल का निरीक्षण किया।थाना पुलिस ने मृतक सिपाही के परिजनों को घटना की सूचना दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। एसएसपी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
सिपाही की वायरल ऑडियो ने खोले कई गंभीर राज
औरंगाबाद थाना क्षेत्र की लखावटी पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही सुधीर ठाकुर (25) द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में अब एक नया और सनसनीखेज मोड़ आ गया है। गुरुवार तड़के हुई इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। वायरल हो रहे ऑडियो में सिपाही सुधीर अपनी आपबीती सुनाता हुआ बेहद व्यथित सुनाई दे रहा है। ऑडियो में सिपाही का आरोप है कि उसे पेट में गंभीर दर्द था, जिसके लिए उसने थाने के मुंशी से मदद मांगी, लेकिन मुंशी ने उससे बेहद बदतमीजी से बात की। सिपाही का आरोप है कि जब उसने इस मामले की शिकायत थानेदार से की, तो उसे न्याय मिलने के बजाय थानेदार ने भी उसके साथ अभद्रता की और उसे लाइन हाजिर करा दिया। ऑडियो के अंत में सिपाही दर्दभरी आवाज में कहता सुनाई दे रहा है कि, "मैं इस नौकरी से त्यागपत्र दे रहा हूं और अपने जीवन से भी त्यागपत्र दे रहा हूं।
गुहार लगाता रहा साथी
ऑडियो के बैकग्राउंड में एक अन्य व्यक्ति (संभवतः उसका साथी सिपाही) की आवाज सुनाई दे रही है, जो सुधीर को राइफल छोड़ने और ऐसा कदम न उठाने की मिन्नतें कर रहा है। उधर घटना के बाद से ही आला अधिकारी मामले की तह तक जाने में जुटे हैं। सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि मामले की जांच की की जा रही है। अभी ऑडियो के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।
पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे परिजन
सिपाही के आत्महत्या करने की सूचना पर आगरा से सिपाही के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच गए हैं। मगर, अभी पुलिसकर्मियों ने मीडिया से उन्हें मिलने नहीं दिया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें