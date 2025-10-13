संपत्ति के लालच में कातिल बना सिपाही बेटा, पिता की बेरहमी से हत्या कर शव के पास बैठा रहा, फिर...

फतेहपुर में संपत्ति के बंटवारे और 2 लाख रुपये के विवाद में सिपाही बेटे ने ईंट से पिता का सिर कुचलकर हत्या कर दी। बीच-बचाव करने आईं मां और बड़े भाई को भी नहीं बख्शा।वारदात को अंजाम देने के बाद बेटा पिता के शव के पास देर तक बैठा रहा।

यूपी के फतेहपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां संपत्ति के बंटवारे और 2 लाख रुपये के विवाद में सिपाही बेटे ने ईंट से पिता का सिर कुचलकर हत्या कर दी। बीच-बचाव करने आईं मां और बड़े भाई को भी नहीं बख्शा। उन्हें भी ईंट मारकर घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बेटा पिता के शव के पास देर तक बैठा रहा। लेकिन फिर फरार हो गया। पुलिस ने मां की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

ये घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गौरा चुरियारा का है। 70 वर्षीय रामकिशोर चंद्र पटेल पूर्व प्रधान थे। उनके दो बेटे और तीन बेटियां हैं। बड़ा बेटा आनंद प्रकाश पत्नी और बच्चों संग माता-पिता के साथ गांव में रहता है। वहीं, छोटा बेटा 28 वर्षीय आदित्य सिंह पटेल कन्नौज में सिपाही पद पर तैनात है। आनंद प्रकाश ने बताया कि रविवार रात करीब 10 बजे आदित्य बाइक से घर पहुंचा और माता-पिता से संपत्ति के बंटवारे की बात कहते हुए दो लाख रुपये की मांग करने लगा। पिता ने मना किया तो वह आग बबूला हो गया और मां ज्ञानवती की गर्दन पकड़ ली। पिता ने बीच-बचाव किया तो उन्हें घसीटकर घर के बाहर ले आया और ईंट उठाकर उनके सिर पर मार दी। वह बचाने पहुंचा तो ईंट मारकर उसका भी सिर फोड़ दिया।