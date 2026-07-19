20 फीट गहरी सुरंग में फंसे युवक की सिपाही ने बचाई जान; यूपी पुलिस का साहसिक रेस्क्यू

बलरामपुर के सादुल्लानगर के नेवादा गांव में जर्जर मिट्टी के मकान के भीतर 15-20 फीट गहरी सुरंगनुमा गड्ढे में फंसे युवक रामविलास को पुलिस ने साहसिक रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। वक्त पर सीपीआर और प्राथमिक उपचार मिलने से उसकी हालत स्थिर है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया।

बलरामपुर के सादुल्लानगर थाना क्षेत्र के नेवादा गांव में शनिवार शाम एक साहसिक रेस्क्यू अभियान के दौरान पुलिस ने 15 से 20 फीट गहरी सुरंगनुमा गड्ढे में फंसे युवक की जान बचा ली। अर्ध-क्षतिग्रस्त मिट्टी के मकान के भीतर बने इस गड्ढे में युवक के फंसने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार और समय पर सीपीआर मिलने से उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

जानवर की खोदी सुरंग में फंसा युवक पुलिस के अनुसार शनिवार शाम करीब 6:30 बजे सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के ग्राम नेवादा निवासी रामविलास (35) पुत्र राम बहादुर अपने पुराने और जर्जर मिट्टी के मकान के अंदर किसी अज्ञात जंगली जानवर द्वारा बनाई गई करीब 15-20 फीट गहरी सुरंगनुमा गड्ढे में फंस गए हैं। सुरंग के ऊपर भारी मलबा होने से किसी भी समय ढहने का खतरा बना हुआ था, जिससे स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी।

सुरंग में फंसे युवक की सिपाही ने बचाई जान सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू कराया। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी उतरौला डॉ. जितेंद्र कुमार के पर्यवेक्षण में अभियान चलाया गया। रेस्क्यू के दौरान सुरंग के मुहाने से आवाज लगाने पर मलबे के नीचे से हल्की सांसों और सुगबुगाहट की आवाज सुनाई दी। इसके बाद हेड कांस्टेबल अमजद खान ने साहस का परिचय देते हुए संकरी और जोखिम भरी सुरंग के भीतर प्रवेश किया। उन्होंने अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग से सावधानीपूर्वक मिट्टी और मलबा हटाते हुए रामविलास तक पहुंच बनाई और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया।