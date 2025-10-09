20 लाख की फिरौती के लिए छात्र का किडनैप करने वाला सिपाही मोनू की छिनी वर्दी, बर्खास्त
आगरा में खाकी के दामन पर दाग लगाने वाले सिपाही मोनू तालान से वर्दी छिन गई है। मोनू को बर्खास्त कर दिया गया है। 20 लाख की फिरौती के लिए उसने एक छात्र का अपहरण किया था। वर्तमान में वह जिला जेल में बंद है।
यूपी के आगरा में खाकी के दामन पर दाग लगाने वाले सिपाही मोनू तालान से वर्दी छिन गई है। मोनू को बर्खास्त कर दिया गया है। 20 लाख की फिरौती के लिए उसने एक छात्र का अपहरण किया था। वर्तमान में वह जिला जेल में बंद है। उसके खिलाफ पहले से तीन मुकदमे दर्ज थे। यह उसका चौथा आपराधिक मामला था। वीआईवी ड्यूटी के बाद गैरहाजिर होकर उसने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था।
22 सितंबर को सिकंदरा क्षेत्र से नगला बूढ़ी निवासी छात्र हर्षवर्धन का अपहरण हुआ था। उसे कार में बंधक बनाकर रखा गया था। उसके परिजनों से 20 लाख रुपये फिरौती मांगी गई थी। न्यू आगरा पुलिस ने छात्र को पोइया घाट से मुक्त कराया था। सिपाही मोनू तालान को उसके दो साथियों सहित पकड़ा गया था। पुलिस ने उसे जेल भेजा था। मूलत: गांव वैना, टप्पल अलीगढ़ निवासी मोनू तालान 16 सितंबर को ही सैंया थाने में तैनात हुआ था। इससे पहले उसकी तैनाती पुलिस लाइन में थी। पूर्वी जोन के एक थाने में गैरहाजिर होने पर उसे निलंबित किया गया था। बहाल होने के बाद उसने पहले तैनाती ली, उसके बाद अपहरण की वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। आरोपित सिपाही मोनू तालान की पहले से विभागीय जांच चल रही थी। डीसीपी मुख्यालय सैयद अली अब्बास ने बताया विभागीय जांच में आरोपित सिपाही मोनू तालान को दोषी पाया गया। उसकी हरकत पुलिस में रहने लायक नहीं है। इसलिए उसे बर्खास्त कर दिया गया है।
सिपाही नहीं, अपराधी है मोनू तालान
अपहरण और फिरौती में गिरफ्तार सिपाही मोनू तालान के खिलाफ यह पहला मुकदमा नहीं था। इससे पहले भी उसने गुल खिलाए थे। उसके खिलाफ तीन मुकदमे पहले से हैं। 2019 में ग्रेटर नोएडा के जेवर थाने में बलवा, बंधक बनाकर और सरकारी कार्य में बाधा की धारा के तहत मुकदमा लिखा गया था। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाने में वर्ष 2023 में दुराचार और धोखाधड़ी की धारा के तहत मुकदमा लिखा गया था। वर्ष 2025 में बरेली के फरीदपुर थाने में मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने की धारा के तहत मुकदमा लिखा गया था। आगरा में उसके खिलाफ चौथा मुकदमा दर्ज हुआ था।