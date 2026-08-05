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महिला के साथ सिपाहियों ने की बदसलूकी, आधी रात में जबरन ले गए गोरखपुर, 2 गिरफ्तार

By Pawan Kumar Sharma
निज संवाददाता, गोरखपुर
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कुशीनगर में ब्यूटीपार्लर संचालिका के साथ सिपाहियों ने बदसूलकी की। महिला को आधी रात में जबरन गोरखपुर ले जाए गए और ढाबे पर अभद्रता की। उधर, इस मामले की शिकायत पर एसपी ने दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। वही, केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तार भी कर लिया है।

constable misbehaved with a woman
महिला के साथ सिपाहियों ने बदसलूकी की और आधी रात में जबरन गोरखपुर ले गए

UP News: यूपी के कुशीनगर के कसया की ब्यूटीपार्लर संचालिका के साथ सिपाहियों ने बदसूलकी की। महिला को आधी रात में जबरन गोरखपुर ले जाए गए और ढाबे पर अभद्रता की। उधर, इस मामले की शिकायत पर एसपी ने दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच सीओ सदर को सौंपी है। पुलिस ने दोनों सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है।

एसपी केशव कुमार के जनता दर्शन में मंगलवार को कसया की ब्यूटीपार्लर संचालिका ने शिकायत की कि कसया थाने में तैनात सिपाही उमाशंकर यादव व महेंद्र सोमवार की रात करीब दो बजे दरवाजा पीटकर उसके किराए के आवास में जबरन घुस गए। उसे जबरन लेकर गोरखपुर स्थित एक ढाबे पर पहुंचे। वहां दुर्व्यवहार किया। भोर में उसे कसया लाकर छोड़ा। एसपी ने दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। देर रात उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया।

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दोनों सिपाहियों ने गाखपुर में ढाबा संचालक से भी किया विवाद

ब्यूटीपार्लर संचालिका ने एसपी से अपनी शिकायत में बताया कि कसया थाने में तैनात दो सिपाही सोमवार को एक किशोर को बाल सुरक्षा गृह में लेकर गए थे। वहां से लौटने के दौरान गोरखपुर के ए्म्स थाना के माड़ापारस्थित एक ढाबे में शराब की डिमांड को लेकर संचालक से विवाद हो गया। ढाबा संचालक पहले कसया में एक होटल संचालित करता था, जो मौजूदा समय में सील है।

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वहां से दोनों कसया पहुंचे और उसे लेकर फिर ढाबे पर पहुंचे। वहां उसके साथ अभद्रता की और भोर में उसे कसया में छोड़ दिया। किसी से शिकायत नहीं करने की धमकी दी और चले गए। एसपी केशव कुमार ने बताया कि ब्यूटीपार्लर संचालिका की शिकायत पर दोनों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जांच सीओ सदर को सौंपी गयी है।

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उन्नाव में रिश्वत मांगने पर सिपाही सस्पेंड

उधर, उन्नाव में मारपीट के मामले में एक महिला से रिश्वत मांगने पर बांगरमऊ थाने के सिपाही को निलंबित किया गया। एसपी ने कार्रवाई सर्कल सीओ की जांच रिपोर्ट पर की। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल रहा। हालांकि, इस वीडियो की लाइव हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है।

मारपीट के मामले में एक महिला फरियाद लेकर थाने पहुंची। वहां मिले सिपाही मनीष कुमार ने महिला की मदद के नाम पर खर्चा-पानी मांगा। बोला, साहब को भी देना पड़ता है। महिला से मदद के नाम पर की गई मांग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा। वायरल वीडियो एसपी जयप्रकाश सिंह के संज्ञान में आया। उन्होंने सत्यता जांचने के लिए सर्कल सीओ को निर्देशित किया। सीओ ने महिला से पूछताछ प्रकरण में पुष्टि की। इसके बाद जांच रिपोर्ट एसपी को सौंपी। जांच रिपोर्ट के बाद एसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया। एसपी जय प्रकाश सिंह ने बताया कि सीओ की जांच रिपोर्ट के बाद सिपाही को निलंबित किया गया है। वायरल वीडियो बहुत साफ नहीं है। उसको सुनने में सिपाही की मंशा स्पष्ट होती है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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