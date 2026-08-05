महिला के साथ सिपाहियों ने की बदसलूकी, आधी रात में जबरन ले गए गोरखपुर, 2 गिरफ्तार

कुशीनगर में ब्यूटीपार्लर संचालिका के साथ सिपाहियों ने बदसूलकी की। महिला को आधी रात में जबरन गोरखपुर ले जाए गए और ढाबे पर अभद्रता की। उधर, इस मामले की शिकायत पर एसपी ने दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। वही, केस दर्ज होने के बाद गिरफ्तार भी कर लिया है।

UP News: यूपी के कुशीनगर के कसया की ब्यूटीपार्लर संचालिका के साथ सिपाहियों ने बदसूलकी की। महिला को आधी रात में जबरन गोरखपुर ले जाए गए और ढाबे पर अभद्रता की। उधर, इस मामले की शिकायत पर एसपी ने दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच सीओ सदर को सौंपी है। पुलिस ने दोनों सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है।

एसपी केशव कुमार के जनता दर्शन में मंगलवार को कसया की ब्यूटीपार्लर संचालिका ने शिकायत की कि कसया थाने में तैनात सिपाही उमाशंकर यादव व महेंद्र सोमवार की रात करीब दो बजे दरवाजा पीटकर उसके किराए के आवास में जबरन घुस गए। उसे जबरन लेकर गोरखपुर स्थित एक ढाबे पर पहुंचे। वहां दुर्व्यवहार किया। भोर में उसे कसया लाकर छोड़ा। एसपी ने दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। देर रात उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया।

दोनों सिपाहियों ने गाखपुर में ढाबा संचालक से भी किया विवाद ब्यूटीपार्लर संचालिका ने एसपी से अपनी शिकायत में बताया कि कसया थाने में तैनात दो सिपाही सोमवार को एक किशोर को बाल सुरक्षा गृह में लेकर गए थे। वहां से लौटने के दौरान गोरखपुर के ए्म्स थाना के माड़ापारस्थित एक ढाबे में शराब की डिमांड को लेकर संचालक से विवाद हो गया। ढाबा संचालक पहले कसया में एक होटल संचालित करता था, जो मौजूदा समय में सील है।

वहां से दोनों कसया पहुंचे और उसे लेकर फिर ढाबे पर पहुंचे। वहां उसके साथ अभद्रता की और भोर में उसे कसया में छोड़ दिया। किसी से शिकायत नहीं करने की धमकी दी और चले गए। एसपी केशव कुमार ने बताया कि ब्यूटीपार्लर संचालिका की शिकायत पर दोनों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जांच सीओ सदर को सौंपी गयी है।

उन्नाव में रिश्वत मांगने पर सिपाही सस्पेंड उधर, उन्नाव में मारपीट के मामले में एक महिला से रिश्वत मांगने पर बांगरमऊ थाने के सिपाही को निलंबित किया गया। एसपी ने कार्रवाई सर्कल सीओ की जांच रिपोर्ट पर की। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल रहा। हालांकि, इस वीडियो की लाइव हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है।