सिपाही की तय हो रही थी शादी, विधवा महिला साथ रहने का बना रही थी दबाव, युवक ने कर ली आत्महत्या

संक्षेप: बरेली में सिपाही की आत्महत्या के मामले में खुलासा हो गया है। पुलिस जांच में पता चला है कि सिपाही ने एक विधवा महिला की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या का कदम उठाया था। 

Thu, 6 Nov 2025 02:50 PMDinesh Rathour बरेली, मुख्य संवाददाता
बरेली जिले के बिथरीचैनपुर थाने में तैनात एक पुलिस सिपाही की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक सिपाही के भाई ने खाना बनाने वाली विधवा महिला पर अपने जाल में फंसाकर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। बता दें कि मेरठ में थाना फलावदा के गांव खाता निवासी सिपाही शिवकुमार थाना बिथरी चैनपुर में तैनात थे। वह बिथरी चैनपुर में ही अस्पताल के सामने भूरे कश्यप के मकान में किराए पर रहते थे, जहां उनके साथ सिपाही सचिन, आकाश और विकास भी रहते थे। इसी मकान में 21 अगस्त को शिवकुमार ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी थी। इस मामले में उनके भाई आदेश कुमार ने सीता देवी नाम की विधवा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

उनका कहना है कि चारों सिपाहियों ने घर का काम और खाना बनाने के लिए आठ दस महीनों से विधवा सीता देवी को काम पर रखा था। उसे मासिक चार हजार रुपये दिए जाते थे। इसी दौरान महिला ने शिवकुमार से नजदीकी बढ़ा ली और उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसी बीच शिवकुमार की शादी की चर्चा शुरू हुई तो सीता ने शादी ने होने देने की बात कहते हुए अपने साथ रहने का दबाव बनाने लगी। इससे मानसिक तनाव में आकर उनका भाई लगातार परेशान रहने लगा। आत्महत्या से कुछ दिन पहले छुट्टी पर घर आने पर भी शिवकुमार ने यह बात परिवार को बताई थी। पुलिस ने उनकी तहरीर के आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सिपाही से दोगुनी उम्र की है महिला

परिजन के मुताबिक शिवकुमार की उम्र करीब 27 वर्ष है और वह वर्ष 2021 में यूपी पुलिस में भर्ती हुआ था। वह अप्रैल 2023 से थाना बिथरी चैनपुर में तैनात था। तभी खाना बनाने वाली 50 वर्षीय सीता देवी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया।

