महिला सिपाही की हत्या में फरार चल रहे सिपाही पति का सरेंडर, 3 महीने से चल रहा था फरार

यूपी के गोरखपुर में सीआईडी में तैनात महिला सिपाही की हत्या में फरार चल रहे सिपाही पति ने शनिवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वह करीब तीन महीने से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के लिए शाहपुर पुलिस दबिश डाल रही थी। हत्या के बाद पत्नी के नाम से लिए गए इंश्योरेंस की रकम भी पति और उसके परिवार पर हड़पने की घटना सामने आई थी, इसी के बाद हत्या की तरफ शक बढ़ा था।

सीआईडी में गोरखपुर में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात 38 वर्षीय सरोज की जहर देकर हत्या की गई थी। फरवरी 2025 में हुई घटना के बाद से पुलिस की जांच चल रही थी। विसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि होने के बाद शाहपुर पुलिस ने सितम्बर में पिता हरीलाल की तहरीर पर सिपाही पति अष्टभुज व सास-ससुर पर हत्या का केस दर्ज किया है। सरोज के पिता हरीलाल यादव ने आरोप लगाया कि दामाद अष्टभुज कुमार यादव का एक महिला कांस्टेबल से अवैध संबंध चल रहा था। अपना संबंध बनाए रखने और आर्थिक लाभ के लिए बेटी की हत्या की उसने साजिश रची थी। मौत के बाद बेटी के नाम पर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे भी लिए गए। शाहपुर थाना प्रभारी नीरज राय ने बताया कि अष्टभुज ने कोर्ट में सरेंडर किया है।

27 फरवरी की रात में हुई थी सरोज की मौत पिता का आरोप था कि 27 फरवरी 2025 की रात अष्टभुज ने साजिश कर अपने पिता और मां के साथ मिलकर मेरी बेटी की जहर देकर हत्या कर दी। अष्टभुज ने सरोज का 50 लाख रुपये का एचडीएफसी बैंक से लाइफ इंश्योरेंस कराया। उसके नाम संयुक्त लोन 41 लाख और अन्य बैंक से 20 लाख रुपये लोन का लिया था। शादी के बाद अष्टभुज की पोस्टिंग संतकबीरनगर के खलीलाबाद हुई थी। वहां पहले से तैनात महिला कांस्टेबल से उसका संबंध बन गया। इसका विरोध करने पर वह पत्नी सरोज को मारने पीटने लगा।