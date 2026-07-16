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पहले हवाई फायरिंग फिर खुद को गोली से उड़ाया, साथियों के सामने ही सिपाही ने दी जान

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के बुलंदशहर में एक सिपाही ने साथी पुलिस वालों के सामने ही अपनी रायफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के पीछे प्रेम प्रपंच का मामला बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है।

पहले हवाई फायरिंग फिर खुद को गोली से उड़ाया, साथियों के सामने ही सिपाही ने दी जान

यूपी के बुलंदशहर में साथी पुलिस वालों के सामने ही एक सिपाही ने रायफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र की लखावटी पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही ने गुरुवार भोर में वारदात को अंजाम दिया। उसने आत्महत्या से पहले अपने एक साथी के पहुंचने पर हवाई फायरिंग की। इसके बाद जब अन्य पुलिस वाले पहुंचे तो गले पर राइफल लगाकर खुद को गोली से उड़ा दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्मार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। एसएसपी समेत तमाम अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की बात सामने आ रही है।

जनपद आगरा के थाना इरादतनगर के गांव सीकेचा निवासी जगवीर सिंह का 25 वर्षीय बेटा सुधीर ठाकुर करीब तीन माह से औरंगाबाद थाने में तैनात था।वह 2025 बैच का सिपाही था। बताया जाता है कि रात्रि में सिपाही सुधीर की ड्यूटी लखावटी पुलिस चौकी पर थी। देर रात्रि करीब तीन बजे सिपाही सुधीर लखावटी मध्य गंग नहर की पटरी पर पहुंचा। इसी दौरान पीछे से उसका साथी सौरभ शर्मा भी मौके पर पहुंच गया।

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सुधीर ने अपनी रायफल से जैसे ही हवाई फायर किया तो साथी सिपाही सौरभ भागकर लखावटी पुलिस चौकी पर पहुंचा। चौकी प्रभारी को घटना की जानकारी दी। साथी पुलिस वाले नहर के पास पहुंचे तो सिपाही सुधीर ने रायफल से खुद को गोली मार ली। गोली गर्दन में लगते ही सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई।

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मामले की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। सूचना पर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, एसपी सिटी अभिषेक प्रतापअजेय,सीओ सिटी प्रखर पांडेय भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे ओर घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना पुलिस ने मृतक सिपाही के परिजनों को घटना की सूचना दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। एसएसपी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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